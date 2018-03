Anamá y Andy fumaron la pipa de la paz por Twitter

19/03/2018 -

Si alguna actitud te afectó, ningún reclamo tiene olor a viejo. Así parece que lo entiende Andy Kusnetzoff, quien luego de leer en Twittter la catarata de mensajes con los que la exmodelo brasileña, Anamá Ferreira, lo acusaba de maltrato, usó la misma vía para pedirle disculpas.

Todo comenzó el sábado por la noche, cuando mientras se emitía el programa de Telefé, "PH: Podemos Hablar", que llega a Santiago del Estero por la pantalla de Canal 7, Anamá estalló en la red social del pajarito al escuchar a Kusnetzoff hablar sobre el acoso.

La brasileña lo acusó de haberle hecho bullying y haberle ocasionado, incluso, la pérdida de trabajo. "Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías bullying durante años cuando hacías CQC". Fue el primer tuit con el que sorprendió Ferreira.

Y continuó: "Gracias a vos no me llamaron más para hacer TV, porque vos me pusiste el monte sobre mi manera de hablar (nunca abandonó su tonada portuguesa). Eras el canchero de CQC".

Para que no quedaran dudas sobre el destinatario, Anamá arrobó al conductor. "Esto es para vos @andykusnetzoff. De verdad me hiciste mucho mal y tuve que bancar y callar por años. Te burlabas de mí en todos los programas de CQC y todos se reían. No sabés el mal que me hiciste a mí. Fue letal".

La respuesta

Si bien, Andy Kusnetzoff podría haberse hecho el desentendido ante los comentarios de Anamá Ferreira, el ex CQC "tomó el guante" y le pidió disculpas con una extensa carta, al final de la cual la invitó a tomar un café juntos, o a visitarlo en su programa radial o televisivo.

"Arranco con ‘querida’ porque desde que nos conocimos sentí simpatía por vos, cariño por tu forma de ser y por tener siempre linda energía", comenzó Andy, quien afirmó que se sintió "sorprendido" por los mensajes, según lo reflejó, Clarín.

"Respecto al bullying, que como digo siempre en la radio es algo duro y desagradable, me gustaría aclarar que esas notas eran parte de un estilo de notas humorísticas que hacíamos con reconocidas figuras del mundo del espectáculo, como vos, siempre con el aval del entrevistado (no cámaras ocultas) y que sucedieron hace 25 años aproximadamente en CQC", aseguró en el texto que compartió en Twitter.

Luego, Andy afirmó que con la modelo y conductora siente una identificación producto de su historia de vida: "Como vos sabés mi familia se tuvo que exiliar en 1977 y mi destino fue justamente Brasil. Tuve que entrar a primer grado en una escuela de Río y aprender a leer y escribir sin hablar el idioma. ¿Como no te voy a entender?".

"Volviendo a aquellas notas, siempre entendí que aquello era complicidad, sobre todo con tu siempre buen sentido del humor. Pero este adulto de 47 años puede entender perfectamente otro punto de vista, y comprender que si en ese momento a vos te afectó y en ninguna de las notas me lo pudiste decir, debo tomar el reclamo hoy".

Luego de leer los mensajes, Anamá volvió a escribir en la red social aceptando su pedido de disculpas. Y aclaró: "El problema fue que en cada nota que me hacías u otros colegas, pasaron a ser únicamente sobre mi forma de hablar y criticarme graciosamente al respecto. Ahí ya dejó de ser todo risas y pasó a herirme. Más cuando yo les he dicho varias veces, ‘basta con ese tema’, y se lo seguían tomando en forma de chiste".

¿La veremos en el programa PH: Podemos Hablar?