Qué hubiera pasado si el actor Oscar Martínez aceptaba ser candidato

19/03/2018 -

Oscar Martínez tenía bien guardado el ofrecimiento político que le hicieron hace casi 20 años para postularse como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y decidió compartirlo como una anécdota que le tocó vivir mientras grababa la ficción de Pol-ka "El Hombre", adonde precisamente se ponía en la piel de un ambicioso personaje que desde un cargo clave en el gobierno aspiraba a convertirse en Presidente la Nación.

Casi como si la ficción hiciera fuerza por reflejarse en la realidad, Martínez contó que incluso mientras rodaba aquella miniserie de 13 capítulos, "midieron mi imagen para la jefatura de Gobierno y daba bien", aseguró en declaraciones a Modo Sábado, que fueron reproducidas por Ratingcero.

"Me tembló el piso porque la propuesta vino de muy arriba en un momento de mucho éxito. Lo hablé con mis hijas y con algunos amigos. Algunos se entusiasmaron, otros no tanto. Mis hijas me dijeron que no y ahí me di cuenta de que no. Sabía que si me metía en eso dejaba definitivamente la actuación", confesó el actor que ha conseguido grandes lauros en su carrera.

Y agregó: "Cuando se me vino a buscar para eso, hablamos de ambas cosas: hablamos a nivel Nación y a nivel Ciudad. El proyecto era muy ambicioso porque no terminaba ahí: tenía perspectivas hacia adelante".

Martínez, casado con Marina Borensztein, siempre se mostró como un hombre comprometido con la realidad del país, sin embargo nunca militó en política. "Es un ámbito muy difícil, hay que estar muy curtido. Hay que entender ciertas leyes que para un mundo como el que vengo yo, que es lo opuesto- es imposible entender. Yo creo que me hubiera ido mal en lo personal. Las presiones y jugar con intereses gigantescos. No tenía para perder otra cosa que mi paz interior", admitió.

Oscar Martínez es considerado uno de los grandes actores argentinos, con actuaciones memorables en películas como "Inseparables", "El ciudadano ilustre" y "Relatos salvajes", adonde demostró que tiene talento para darle vida a los personajes más disímiles. Hace rato que se dejó atrapar por el cine y se alejó de la TV.