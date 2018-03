Jennifer López puso freno a un acosador

19/03/2018 -

Desde que estalló el escándalo por denuncias de acoso y abuso sexual en Hollywood pocas estrellas se quedan con secretos guardados por temor o vergüenza.

Ahora es la actriz y cantante Jennifer López quien en una entrevista con Harper’s Baazar, reproducida por el portal Exitoína reveló que en una ocasión un director de cine le pidió que le enseñase los pechos, y que ella, pese a sentirse aterrada, se negó.

"No he sido acosada de la misma forma en la que algunas mujeres lo han sido", dijo y agregó: "¿Pero un director me ha dicho alguna vez que me quitase la camiseta y le enseñase los pechos? Sí, me ha pasado. ¿Y lo hice? No".

"Cuando le contesté, estaba aterrada. Recuerdo que mi corazón se me salía del pecho, y yo pensaba ‘¿Qué hago? ¡Este hombre me está dando trabajo!", recordó la jurado del programa baile "World of Dance", transmitido por la NBC.

"Podría haber hecho una cosa u otra, pero creo que al fin y al cabo la chica del Bronx que llevo dentro dijo "No, no voy a hacer eso", explicó la actriz sobre la naturalidad con la que frenó esa situación que la incomodó.

"Sé quién soy y qué es lo que quiero. También sé mis puntos fuertes y débiles. Me llevó mucho tiempo llegar a un punto en el que pudiera decir algo bueno acerca de mí mismo. Me alegro de poder hacer eso ahora", remarcó.

López ha sido una firme defensora de los movimientos #MeToo y Time’s Up, y en enero apoyó a sus compañeras de los Globos de Oro desde Puerto Rico, vistiendo de negro en reclamo de la igualdad de género.