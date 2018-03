Cinthia lloró en TV por su separación de Defederico

19/03/2018 -

Cinthia Fernández dejó salir su costado más vulnerable en la mesa del programa "Ph Podemos Hablar" que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé. Allí, lejos de su perfil de "femme fatal", la bailarina reveló el dolor que siente por la separación del futbolista Matías Defederico, de quien dijo estar aún enamorada, según lo reflejó Ciudad.com. "Me estoy separando y me siento bastante sola, yo elijo estar sola. Mi salida son mis hijas, pero siento que ni siquiera estoy bien para ellas. Trato de buscar la salida, pero no la encuentro. Siento que no estoy bien para mis hijas, en mí, ni pienso... Todavía estoy enamorada de él...", contó Cinthia, llorando.