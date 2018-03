Viaje al agujero negro de la marihuana en la selva misionera, preferida de los narcos

Fotos SIMULACRO Los efectivos neutralizan el ingreso narco por el río Uruguay.

Son 500 metros de agua los que separan la costa argentina de la paraguaya y se pueden cruzar remando en muy pocos minutos. De los dos lados del río Paraná, la geografía es generosa. Hay curvas, colinas y una vegetación muy densa. Es fácil perderse en el paisaje, que de día es todo verde y de noche, negro.

Esa zona de Misiones es la preferida de las bandas que ingresan marihuana al país, según informó Clarín. En los últimos meses, fue récord la incautación de droga en los límites con Paraguay y Brasil.

La frontera no es sólo esa línea imaginaria que divide el territorio de un país con otro. Es más que eso: es un portal que tiene el poder de multiplicar hasta por cuatro el valor de un kilo de marihuana y dejarle dinero a quien lo atraviesa. Pero también es escenario de enfrentamientos armados de narcos con prefectos y gendarmes.

La ruta de la marihuana comienza en Paraguay, donde están los grandes cultivos, y pasa por Misiones o Corrientes hasta llegar a Buenos Aires. Esa es hoy la vía preferida de los narcos, que se complementa con la frontera con Brasil a través del río Uruguay.

Solo en Misiones, entre enero y febrero se incautaron 32 toneladas y media. La cifra escala a 36 si se suma lo de Corrientes y Formosa. Diez de esas toneladas fueron secuestradas en un camión con servilletas que viajaba desde Paraguay hacia Montevideo.

Antes de cruzar la frontera, la marihuana se carga en canoas o botes de aluminio con motores de 20 hp. En una canoa grande pueden entrar dos toneladas sin que se vean. A razón de US$ 30 el kilo, son US$ 60.000 que salen de la costa paraguaya y se convierten en US$ 250.000 del lado argentino (US$ 125 el kilo).

Los botes surcan las aguas del Paraná o el Uruguay en silencio hasta que la droga se descarga del lado argentino. La selva misionera brinda condiciones inmejorables para operar en la clandestinidad.

Sacarla de ahí no es un problema. Desde el aire se pueden ver varias venas rojas que atraviesan la espesa arboleda.