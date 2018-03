Se viene un nuevo capítulo del torneo Municipalidad de Frías

19/03/2018 -

CHOYA, Choya (C) En el Parque Municipal de la "Ciudad de la Amistad" se disputará este miércoles 21 la segunda fecha del certamen organizado por la Liga de las Instituciones, denominado "Municipalidad de Frías", siendo uno de los más convocantes de la zona.

El horario de inicio está programado para las 20 y el cronograma de partidos prevé: Tránsito vs. La Bio; Obras vs. Policía; Comercio vs. Hípico. Luego lo harán: Aoma vs. Bancarios; Loma Negra vs. Polideportivo y Técnica vs. Sindicato de Camioneros.

Los resultados de la fecha anterior fueron: Aoma 4, Policía 1; Loma Negra 5, Hípico 1; Tránsito 4, Comercio 3; Técnica 4, Bancarios 3; Polideportivo 2, Obras 1.