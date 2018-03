La escuela Nº 30 convoca a formar un álbum de fotos por su 130º aniversario

19/03/2018 -

CHOYA, Choya (C) Durante todo el año se realizará una serie de actividades para celebrar el 130º aniversario de la escuela Nº 30 "Bernardino Rivadavia" de esta localidad. Cabe destacar que el acto central se hará en el mes de septiembre, para cuando está previsto un desfile de todas las promociones de egresados.

El equipo directivo junto al personal docente trabajan para llevar adelante esta labor que requiere la participación de toda la comunidad educativa.

"Desde ahora se convoca a los ex alumnos, ex docentes, ex directivos a compartir fotografías para que se pueda armar un gran álbum que quede para nuestra escuela y de esa forma reconstruir mediante imágenes la historia de este colegio, que es uno de las más antiguos que tiene el interior de la provincia. La idea es recrear los pasajes más significativos de nuestra casa de estudios en esta última etapa de vida institucional", invitaron las autoridades educativas.

Según adelantaron, organizan para este 2018 una variedad de actividades deportivas, culturales, artísticas, sociales y formativas.