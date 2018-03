Al no existir vacunas, se debe evitar la proliferación del mosquito Aedes en las casas

Fotos TAREA. Un simple operativo de limpieza periódico en toda la casa resulta una efectiva medida de prevención.

19/03/2018 -

Desde la cartera sanitaria recordaron que el dengue es una enfermedad infecciosa que es transmitida por el mosquito Aedes aegyptis el cual a su vez está infectado con el virus. Esta es una infección muy dolorosa y debilitante, en muchas ocasiones es bastante agresiva y si no es tratada debidamente y a tiempo puede causar la muerte.

Con el dengue se debe tener mucho cuidado y estar pendiente de todos los síntomas, puesto que es muy fácil confundir esta delicada enfermedad con una simple gripe.

Es lamentable que hasta ahora no existan vacunas para detener o acabar con esta enfermedad, por lo que se debe poner todo el empeño para poder prevenir que el mosquito transmisor se reproduzca y así evitar muchas complicaciones de salud en miles de personas.

Las medidas que se deben adoptar son: evitar las aguas estancadas alrededor de la casa; reemplazar el agua de los floreros por arena; no dejar agua estancada en las macetas; no dejar acumular agua en cubos y baldes, hay que darles la vuelta; usar repelentes para mosquitos, sobre todo en las tardes y en la noche; colocar mosquiteros y asegurarse de que no esté roto; mantener el cesto de la basura bien tapado.

También se recomienda colocar plantas o productos que impidan la reproducción o llegada de mosquitos a la casa, y se puede utilizar el alcanfor como repelente, ya que su fuerte aroma los ahuyenta y no permite que se reproduzcan dentro de la casa.

Se debe tener cuidado de no almacenar llantas, botellas, tapas o cualquier otro elemento que pueda almacenar agua por más pequeño que sea, además si en la casa hay tanques para almacenar agua para el consumo, este debe permanecer tapado y se debe lavar por lo menos una vez a la semana, con jabón y Clorox muy bien, de esta forma se evita que los mosquitos se reproduzcan y se tenga que lamentar un brote de dengue en nuestra casa y sus alrededores.