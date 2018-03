Víctor Paz: “El 24 es feriado nacional, por lo tanto no se trabaja”

Hoy 11:07 -

En declaraciones a Radio Panorama, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, Víctor Paz, dejó en claro la postura de su entidad sobre el feriado del 24 de marzo: “ese día es feriado nacional, por lo tanto no se trabaja”.

“No hay acuerdos ni nada con la Cámara (en alusión al sector que nuclea a los propietarios de comercios locales)”, a la vez que explicaba que “el 24 será un día que no habrá plata ni muchas ventas”.

Paz sentenció también que “El problema no es trabajar, sino que no se paga como corresponde”, y puso como ejemplo lo que pasó durante las últimas fiestas de fin de año: “No podemos hacer un convenio sabiendo que no van a pagar. Muchos todavía no han respetado el convenio del 24 y 31 de diciembre: algunos no han pagado y la gran mayoría no han dado el franco compensatorio”.