Las fotos de "Jujuy" Jiménez en una playa nudista

Sofía 'Jujuy' Jiménez dejó sin aliento a sus seguidores de Instagram al publicar las imágenes de sus vacaciones en Hawai, y donde contó sobre su visita a la playa nudista Paia Beach, ubicada en Maui, una de las islas que forman parte del archipiélago, también conocida como la "playa secreta" por ser inaccesibles para los vehículos.

"Sensación de libertad en su máxima expresión. Así de simple, me animé. Dije ?why not?', ¡y así terminé! #Amé #PlenitudTotal", posteó la modelo.

