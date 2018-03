Fotos Tensión por la filtración de datos de 50 millones de usuarios de Facebook

19/03/2018 -

La filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 de Donald Trump, y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos es motivo de una investigación de parte de Facebook.

La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron este sábado los diarios The Guardian y The New York Times.

Ante esta situación legisladores británicos y estadounidenses pidieron explicaciones a la compañía y solicitaron además la apertura de una investigación por parte de la fiscal general del estado de Massachusetts, Maura Healey.

Se trata de una de las mayores filtraciones de datos en la historia de Facebook, quien suspendió este viernes de la red social a Cambridge Analytica y su matriz, Strategic Communication Laboratories (SCL), e informó de la filtración de datos, que descubrió por primera vez en 2015.

Según la red social, Aleksandr Kogan, un profesor de psicología ruso-estadounidense de la Universidad de Cambridge, accedió a los perfiles de millones de usuarios que descargaron una aplicación para Facebook, llamada "thisisyourdigitallife" y que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad. Pero no solo de las personas que lo instalaron, sino de todos sus amigos. La información conseguida fue utilizada para crear anuncios hiper direccionados con la intención de influir en sus decisiones políticas.

Al compartir esos datos con la compañía y con uno de sus fundadores, Christopher Wylie, Kogan violó las reglas de Facebook, por lo que esa red social eliminó en 2015 la aplicación y exigió a todos los implicados que destruyeran los datos recabados.

"Hace varios días, recibimos informes de que no todos los datos fueron borrados", indicaron desde Facebook el viernes, y advirtieron que estaban dispuestos a ir a los tribunales para resolver el tema.