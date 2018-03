Una menor de 17 años ofreció a su bebé en un grupo de compraventa

Hoy 18:03 -

En la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, una joven de 17 años ofreció en adopción a su futuro hijo en un grupo de compra y venta de artículos de WhatsApp, denominado “Quién da más Oberá”.

“Si alguien sabe, quien desease de corazón adoptar un bebé recién nacido, que se comunique a mi número. Gracias”, publicó la adolescente. De inmediato comenzó a recibir mensajes incrédulos de los participantes del grupo.

Ante los mensajes que le pedían que no lo haga, contestó: “Vos no sabes por lo que yo pasé y cómo esa criatura vino al mundo, así que no te ponés ni un pedacito, en una esquina de mi uña de mi lugar”.

Desde la Unidad Regional II de la Policía de Misiones se informó que la joven está en el octavo mes de gestación y que ahora “hay que trabajar más en la contención de la joven”.