CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Marzo 2018

Hoy 23:29 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA SERIE

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASTHAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DULCE Y SALADO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 CONTRAPUNTO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN )

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

 

CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

07.31 LA VIDA CONTINÚA

09.50 NUEVAMENTE AMOR

11.51 TOY STORY

13.26 ACADEMIA DE VAMPIROS

15.20 HERMOSAS CRIATURAS

17.43 NUEVAMENTE AMOR

19.45 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

22.00 PAZ, AMOR Y MALENTENDIDOS

23.45 EL LABERINTO DEL FAUNO

 

TCM

09.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.50 LA NIÑERA

11.40 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

13.20 CUESTIÓN DE HONOR

15.54 FILADELFIA

18.11 NUESTRO AMOR

19.57 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

23.46 DIFICIL DE MATAR

 

TNT

06.00 TARZÁN 2

07.18 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?

09.28 EVOLUCIÓN

11.18 LA GRAN ESTAFA

13.30 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

16.02 GRANDES HÉROES

18.01 LA GRAN AVENTURA LEGO

19.52 300

22.00 LA CENICIENTA

00.04 MALAS ENSEÑANZAS

01.47 MASACRE EN LA CÁRC

 

SPACE

06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.31 BLANCO INVISIBLE

09.54 DOS POLICÍAS REBELDES II

12.48 ICEMAN

14.20 LOS SOLDADOS DE HIELO

16.04 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

18.12 ERASED

20.13 DETRÁS DE LAS PAREDES

22.01 PREDESTINACIÓN

 

CINECANAL

10.20 UNA FAMILIA ESPACIAL

11.55 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

13.20 ASTRO BOY

14.55 HÉROES FUERA DE ÓRBITA

16.40 EL VIDENTE

18.15 DÍA DE LA INDEPENDENCIA. CONTRAATAQUE

20.10 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3

22.00 YO ANTES DE TI

23.55 SICARIO

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

13.00 MARVEL’S RUNAWAYS

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 MARVEL’S RUNAWAYS

22.00 ONCE UPON A TIME

 

A DÓNDE IR

FÓRUM (PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MOSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.

 

SUNSTAR

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL -21/03- 17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

HOY AL 21/03 17:00 (Cast) 19:45 (Castell.)

LUCIFERNIA (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 21/03- 22:30 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL - 21/03- 18:00 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21/03 - 22:10 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 21/03- 20:30 (Subt)

LOS INQUILINOS (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 21/03 - 22:40 (Subt)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION ,AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL -21/03- 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

TROPA DE HÉROES (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21/03 - 22:30 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 21/03 - 17:30 (Cast)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21/03 - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA ESTRENO

Castell. 3D 18:00 (Todos los días)

Castell. 2D 20:10- 22:40 (Todos los días)

QUIÉN ES PAPÁ APTA13 AÑOS

ESTRENO Castell. 2D 20:40 -23:00 (Todos los días)

PANTERA NEGRA APTA 13

AÑOS Castell. 2D 22:30- (Todos los días)

EL PÁJARO LOCO ATP

Castell. 2D 18:40- (Todos los días)

COCO ATP Castell. 2D 17:40-20:30- (Todos los días)

VENTA ANTICIPADA

TITANES DEL PACÍFICO

ESTRENO 22-03

PROMOS: De lunes a miércoles $75 exclusivo online Todos los viernes $ 75 presencial y online.


 
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