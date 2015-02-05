CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Marzo 2018
Por El Liberal
Hoy 23:29 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA SERIE
23.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASTHAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DULCE Y SALADO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 CONTRAPUNTO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN )
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
07.31 LA VIDA CONTINÚA
09.50 NUEVAMENTE AMOR
11.51 TOY STORY
13.26 ACADEMIA DE VAMPIROS
15.20 HERMOSAS CRIATURAS
17.43 NUEVAMENTE AMOR
19.45 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
22.00 PAZ, AMOR Y MALENTENDIDOS
23.45 EL LABERINTO DEL FAUNO
TCM
09.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.50 LA NIÑERA
11.40 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
13.20 CUESTIÓN DE HONOR
15.54 FILADELFIA
18.11 NUESTRO AMOR
19.57 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
23.46 DIFICIL DE MATAR
TNT
06.00 TARZÁN 2
07.18 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?
09.28 EVOLUCIÓN
11.18 LA GRAN ESTAFA
13.30 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
16.02 GRANDES HÉROES
18.01 LA GRAN AVENTURA LEGO
19.52 300
22.00 LA CENICIENTA
00.04 MALAS ENSEÑANZAS
01.47 MASACRE EN LA CÁRC
SPACE
06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS
07.31 BLANCO INVISIBLE
09.54 DOS POLICÍAS REBELDES II
12.48 ICEMAN
14.20 LOS SOLDADOS DE HIELO
16.04 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
18.12 ERASED
20.13 DETRÁS DE LAS PAREDES
22.01 PREDESTINACIÓN
CINECANAL
10.20 UNA FAMILIA ESPACIAL
11.55 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
13.20 ASTRO BOY
14.55 HÉROES FUERA DE ÓRBITA
16.40 EL VIDENTE
18.15 DÍA DE LA INDEPENDENCIA. CONTRAATAQUE
20.10 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3
22.00 YO ANTES DE TI
23.55 SICARIO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
13.00 MARVEL’S RUNAWAYS
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 MARVEL’S RUNAWAYS
22.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
FÓRUM (PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MOSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MOSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
SUNSTAR
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL -21/03- 17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)
HOY AL 21/03 17:00 (Cast) 19:45 (Castell.)
LUCIFERNIA (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 21/03- 22:30 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL - 21/03- 18:00 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 21/03 - 22:10 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA CASA
WINCHESTER (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
HOY AL 21/03- 20:30 (Subt)
LOS INQUILINOS (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 21/03 - 22:40 (Subt)
TOMB RAIDER (2D):
ACCION ,AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL -21/03- 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
TROPA DE HÉROES (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 21/03 - 22:30 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 21/03 - 17:30 (Cast)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 21/03 - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA ESTRENO
Castell. 3D 18:00 (Todos los días)
Castell. 2D 20:10- 22:40 (Todos los días)
QUIÉN ES PAPÁ APTA13 AÑOS
ESTRENO Castell. 2D 20:40 -23:00 (Todos los días)
PANTERA NEGRA APTA 13
AÑOS Castell. 2D 22:30- (Todos los días)
EL PÁJARO LOCO ATP
Castell. 2D 18:40- (Todos los días)
COCO ATP Castell. 2D 17:40-20:30- (Todos los días)
VENTA ANTICIPADA
TITANES DEL PACÍFICO
ESTRENO 22-03
PROMOS: De lunes a miércoles $75 exclusivo online Todos los viernes $ 75 presencial y online.