Las logias del país se pronunciarán sobre el aborto

Fotos CITA. No descartan reunirse con el papa Francisco.

20/03/2018 -

Ángel Jorge Clavero, actual Gran Maestre de la Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, adelantó que todas las logias del país, entre las cuales se encuentran las cuatro de Santiago del Estero, emitirán próximamente un documento donde fijarán postura acerca del debate sobre la despenalización del aborto, debate que se ha generado hoy en la sociedad argentina.

-¿Cómo ve la masonería al debate sobre la despenalización del aborto?

-Justamente, ahora, les estamos pidiendo a todas las logias del país que nos envíen sus conclusiones sobre este tema para sacar una palabra definitiva sobre el aborto que, seguramente, si la mayoría de los países democráticos ya tienen prácticamente el aborto despenalizado, legalizado, seguramente, en nuestro país también habrá que luchar para conseguir esa situación. Estamos esperando que las logias nos envíen sus definiciones para poder sacar una palabra sobre todo lo que piensa el ideario masónico del país respeto de estos temas.

-¿Cómo es la relación de la masonería con las religiones?

-La masonería, en principio, no es una religión sino un modo de hacer filosofía. No tiene ningún problema con las religiones porque a la masonería entran hombres de todas las religiones. Nosotros no hacemos problema de que venga un ciudadano y diga que es católico, que es judío, etc. Puede entrar libremente. Lo único que pide la masonería es que sea un ciudadano libre y de buenas costumbres. Ciudadano libre significa que no esté aferrado a ningún dogmatismo ni fanatismo tanto político como religioso. Y buenas costumbres es que tenga su familia y se desarrolle normalmente en la sociedad en que está inmerso. La relación con las distintas religiones es óptima porque hombres de distintas religiones integran la masonería. Yo mismo, presidente de la masonería argentina, provengo de un hogar católico. Eso no significa que haya una mala relación. Lo que pasa es que en nuestro país o en algunos otros países se quiso hacer una lucha de la religión en contra de la masonería o la masonería en contra de las religiones. Eso no existe. Lo que sí la masonería defiende el Estado laico y no permite la intromisión de las distintas religiones en la escuela pública. Esa es la lucha que tiene la masonería. Tal vez algunos, en forma equivocada, se creen que por ello estamos en contra de las religiones. Muy por el contrario, hombres de todas las religiones forman parte del ideario de la masonería argentina.

-¿Imaginan una reunión con el papa Francisco?

-Si se dan las causas para discutir los grandes problemas que tiene el mundo o los grandes problemas nacionales, nosotros no tenemos ningún problema en reunirnos con quien sea siempre que sea para la defensa de la paz y, por sobre todo, de la libertad del ser humano. No olvidemos que nosotros luchamos en contra de todos los dogmatismos. Eso que quede bien claro.