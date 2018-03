"Muchos jóvenes de Santiago se vuelcan a la masonería"

20/03/2018 -

La masonería ha crecido exponencialmente en Santiago del Estero, destacándose a nivel nacional y regional por la gran cantidad de jóvenes que forman parte de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, cuyo templo principal funciona, desde el 11 de diciembre de 1857 en una casona ubicada en Perón Nº 1242, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nuestra provincia no sólo cuenta con delegados en la comisión central, sino que logró poner en funcionamiento a una de las logias históricas como es la Tres de Febrero (Nº 109, que opera desde 1891) además de la plena labor que desarrollan las de Las Termas (Mariano Moreno Nº 491), La Banda (Nº 504, José B. Gorostiaga) y ciudad Capital (Nº 489, Razón y Progreso).

Sobre un total de 7.000 masones activos, de los 12.000 registrados en la Argentina, en Santiago del Estero ya suman 120 las personas que conforman estas sociedades. Así lo destacó a EL LIBERAL Ángel Jorge Clavero, actual Gran Maestre de la Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. “Un 80 % de jóvenes forman parte de las filas de las logias masónicas de Santiago del Estero”, resaltó Clavero.

-¿Qué lugar ocupan las logias masónicas de Santiago del Estero?

-En general, las logias tienen un mismo lugar porque se rigen por los mismos procedimientos y tienen la misma función adentro de nuestra institución en la transmisión del pensamiento masónico en pos de la sociedad. No podemos decir que una logia sea superior a la otra sino que todas tienen la misma función para la sociedad. Lo que sí podemos decir que en Santiago del Estero ya hay una cantidad de logias que, años atrás, no pensábamos que íbamos a tener. Los hermanos que tenemos en Santiago del Estero están trabajando muy bien, agrandando sus logias y transmitiendo el pensamiento masónico hacia toda la sociedad.

-¿Cómo ven que haya vuelto a funcionar la logia Tres de Febrero, creada en 1891?

-Es una gran alegría. Era una asignatura pendiente que teníamos los que estábamos al frente de la institución en el orden nacional. ¿Por qué? Porque la presencia de la masonería en la sociedad santiagueña hacía falta y debíamos tener órganos masónicos en Santiago del Estero. Es por eso que nos pusimos en la tarea de conversar con algunos que ya se habían acercado a la institución para empezar a desarrollar la masonería en Santiago del Estero. Una logia centenaria que, por esas cuestiones sociales que había sufrido tanto la provincia como el país, habían dejado de existir.

Vemos en Santiago del Estero algo novedoso que se está dando con más fuerza que en otras provincias: hay mucha juventud en las logias que funcionan allí. Para nosotros es de mucha alegría porque hace a la esencia de la masonería; con esto sabemos que le estamos preparando el futuro de la masonería, que los jóvenes tomen la posta de la transmisión del pensamiento masónico hacia la sociedad.

-¿Este recambio generacional hace a esa búsqueda de la masonería por dejar de ser secreta y tener mayor integración en la sociedad?

-Una de las cuestiones que abordamos en el 2008, durante mi primer período como Gran Maestre, era dedicarnos en mayor medida al trabajo con la juventud. Es decir, no por el hecho de que los jóvenes podían realizar mejor el trabajo que cualquier otro ciudadano de mayor edad sino porque debíamos tener jóvenes dentro de las filas de la masonería. Es así como nos dimos al trabajo de abrirnos hacia la sociedad. Esa fue una de las ideas fuerza que nos dio un gran resultado. Nosotros entendíamos que los jóvenes no se acercaban a la masonería porque no la conocían. Porque tanto secreto si no tenemos nada que ocultar como masones a la sociedad y si tenemos mucho para ofrecer. Justamente, en Santiago del Estero en especial, como en algunas otras provincias en general, nos dio un muy buen resultado. La apertura de la masonería, que hoy llevamos adelante, dio como consecuencia que exista un 80 % de jóvenes en las filas de las logias de Santiago del Estero.