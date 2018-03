Fotos "Todavía hay resabios de la mala prensa que tuvo la masonería"

-¿Esa mayor apertura a la sociedad ha generado una mayor conciencia sobre el rol de la masonería y ha derribado mitos existentes sobre la misma? -Hay distintos lugares donde todavía hay resabios de la mala prensa que ha tenido la masonería en su momento. Esa mala prensa que ha tenido fue por distintas razones. Yo creo que acá hay culpas concurrentes: un poco, la culpa la tuvimos los masones por habernos encerrado en nuestras cuestiones, y otro poco es el prejuicio de las sociedades. Pero, la gran apertura que hemos tenido de mostrarnos como somos, ciudadanos comunes, ha hecho que la gente empiece a pensar diferente y entienda lo que es la masonería y lo que ha sido para la sociedad argentina y el lugar que ha tenido y sigue teniendo en el mundo. No es todavía la situación óptima porque, no olvidemos, la masonería cayó mucho en nuestro país por los diversos vaivenes políticos y sociales. Todo eso es parte del pasado. Hoy nos toca seguir mostrándonos como somos, seguir abriendo la masonería a la sociedad y la sociedad nos va a seguir acompañando como lo está haciendo hoy. -De alguna manera, ¿los 12.000 miembros que tienen en el país, hablan de ese trabajo de integración y de sociabilización que están haciendo? -Estamos notando desde hace tiempo que se ha sociabilizado bastante la masonería, porque los ciudadanos argentinos ya piden, directamente, ingresar a la masonería. No es como antes que teníamos que llevar algún amigo. Hoy la gente lee, ve programas de televisión y nos ve a nosotros que dirigimos la masonería que somos ciudadanos comunes que nos gusta pertenecer a la institución porque con ella también defendemos a la patria. Hoy contamos con 12.000 miembros en el país. La mitad de los masones está en actividad, es decir, concurren semanalmente a su logia