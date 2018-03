Angelici respaldó a Guillermo y reconoció la irregularidad de Tévez

Fotos DECLARACIONES. Angelici le dejó un mensaje a Tévez por su nivel en los últimos partidos: "Tuvo partidos buenos y no tan buenos", destacó.

20/03/2018 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, respaldó ayer el trabajo de Guillermo Barros Schelotto como entrenador del club y calificó de irregular la actualidad de Carlos Tévez, de quien dijo que "tuvo partidos buenos y otros no tanto, es un gran futbolista pero ya no le alcanza con su nombre para jugar".





"Me preguntan si Guillermo está en duda, quiero dejar bien claro que el técnico tiene todo el respaldo del presidente y de los dirigentes del club. No hay ninguna duda sobre su trabajo", sostuvo Angelici.





En cuanto a lo que dijo o no el viernes pasado en la charla con los jugadores en el vestuario de Casa Amarilla tras la derrota por 2 -0 ante River por la Supercopa Argentina, el mandamás ‘xeneize’ señaló que "se exageró mucho, solo les manifesté a los jugadores dolor y bronca".





En esa línea, agregó que su presencia en el vestuario "fue para ver qué estaba sucediendo y para decirles que la única manera de revertirlo era ganando en Tucumán", explicó ayer al mediodía en diálogo con TyC Sports.





"Yo no voy a hablar seguido con el plantel, solo fui 3 o 4 veces desde que soy presidente. Fue para ver qué estaba sucediendo, con el dolor de haber perdido esta final y este clásico. Esta vez se exageró muchísimo. A los jugadores les manifesté el dolor y la bronca, por ejemplo por el sacrifico que hacen los hinchas", expresó.





"Había sido una final perdida y la única manera que tenían de revertirlo era ir a Tucumán y ganar. Después les revelé sentimientos porque hablé como hincha y como presidente. Pero, básicamente, el pedido fue que vayan a Tucumán y ganen", añadió.





‘Ahora nos queda el campeonato y la Copa Libertadores. Perdimos el primer objetivo que teníamos este año y eso da bronca y dolor. El primer tiempo no fue lo que uno esperaba ver dentro de la cancha, en el segundo se mejoró y estuvimos a punto de empatarlo, el arquero (de River, Franco Armani) terminó siendo figura. Pero no fuimos superados por el rival", analizó.





"Ahora hay que dar vuelta la página, duele, estamos con mucha bronca pero hay que seguir trabajando y sumando puntos para ganar la Supertliga", dijo Angelici respecto del campeonato local que Boca lidera con 47 puntos, seguido por Talleres con 41 a 7 fechas del final del torneo.





Sobre Tévez

Con respecto a Tévez, el dirigente manifestó que "tuvo partidos buenos y otros no tanto, como los niveles de varios jugadores. Es un gran futbolista, pero después de una derrota queda expuesto. Ya no le alcanza con su nombre para jugar, tiene que estar todos los partidos aportando al equipo".





Finalmente, consultado sobre Ricardo Centurión y el nuevo escándalo que protagonizó el ex jugador de Boca (campeón del torneo de Primera División 2016/17 con el "Xeneize"), Angelici señaló que "no es un tema que me toque opinar a mí, es un jugador que no está en nuestro club. Pero repito lo que dije en su momento: es un gran jugador, juega muy bien, pero tiene que solucionar algunos temas personales", cerró el primer dirigente xeneize.