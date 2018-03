Magallán: "No estamos en un bajón"

Fotos VISIÓN. Magallán negó que Boca hubiese bajado su rendimiento y dijo: "Si el penal que le dieron a River nos lo daban a nosotros se iba a hablar más".

20/03/2018 -

"Nos tocó perder un objetivo, hay dos en pie y seguiremos con eso. Nos dolió muchísimo el resultado del miércoles, pero la dinámica del fútbol que te obliga a cambiar rápido la página. Estás obligado a cambiar el chip y mentalizarte del nuevo desafío. Nos dolió la derrota con River, una vez instalados en Tucumán entendimos que debíamos seguir con la Superliga". Lisandro Magallán mostró una visión optimista con Boca. El defensor negó problemas internos en el plantel, aunque admitió el dolor de la caída con River.

"River acertó en dos momentos en los que estábamos jugando mejor que ellos. La jugada del penal habría que reverla. En una contra encontraron el segundo gol, que en ese tipo de partidos eso te marca muchísimo. Volví a ver la jugada del penal de River. Más allá de lo que opine, ya está. En el partido no discutí nada, después vi un video y me pareció que no fue. Pero discutir sobre eso no tiene sentido. A nosotros cuando nos discutían que cobraban a nuestro favor no me gustaba que se pusieran en nuestro lugar’.

Le preguntaron si se hubiese armado un escándalo en el caso de que el penal a River se lo daban a Boca. "Hay una realidad si nos lo daban a nosotros, se hubiese involucraba a un montón de gente. Se iba a hablar muchísimo más de lo que se habla ahora", contestó en Fox Sports.

"En el segundo tiempo tuvimos más protagonismo que River. Llegaron al segundo gol en una contra, sin merecerlo. Nosotros tuvimos situaciones y no quiso entrar. Lo mismo nos pasó en Tucumán, no quiso entrar la pelota. Los de Atlético hicieron un buen partido. En otros partido pegaba en el palo y entraba y éstos pegó en el palo y salió".

"Cuando arrancamos el semestre teníamos distintos objetivos. Uno de ellos era la final con River. Siguen el torneo y la Libertadores. Seguiremos en nuestra convicción de ir por eso".