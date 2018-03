Rossi palpita la cita de Las Termas

Fotos FESTEJO El "Doctor" celebró su tercer puesto junto a los miembros de su equipo en la madrugada de Qatar

En alza se ha visto a las Yamaha del equipo oficial en el Gran Premio de Qatar, inicio de la temporada 2018 de MotoGP. O bien, al italiano Valentino Rossi, puesto que Maverick Viñales ha sufrido a la hora de buscar el ritmo de carreras el fin de semana. El "Doctor" Rossi largó desde el octavo lugar y consiguió un podio a puro ritmo, precisamente para lo que había trabajado en los entrenamientos.

Luego de su acostumbrado festejo, por su gran rendimiento, pese a haber comentado haber sufrido un inconveniente en la clasificación que hizo dudar de la competitividad de la Yamaha nueva, el mítico e ídolo de miles de fanáticos del motociclismo de velocidad en el mundo, ya palpita la llegada del MotoGP a la República Argentina.

Precisamente, Valentino Rossi, uno de los pilotos más carismáticos del ambiente internacional de las motos, se refirió en un relato corto de la próxima cita que llegará al autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo, Santiago de Estero, del 6 al 8 de abril próximo. "Nadie sabe lo que puede pasar en Argentina, cuando se ponga en escena la segunda fecha del mundial" comentó.

El "Doctor" hizo referencia también a que como sabe que en el circuito hubo algunos cambios o mejoras, a menos de tres semanas que separan a la cita de Las Termas de Río Hondo, todo es incierto. El italiano Rossi, ex campeón del mundo, dejó en claro que en la carrera de la Argentina puede haber sorpresas, en alusión a que todas las carreras son diferentes.

Qatar

En la carrera de Qatar, en una vuelta, Valentino había superado a rivales para conseguir el cuarto puesto y se mantenía en ritmo de la Yamaha 2016 de Johann Zarco y la Honda oficial de Marc Márquez. El piloto de 39 años cedió terreno luego, y allí Andrea Dovizioso ganó un puesto con su Ducati.

"He cometido un error cuando lideraba con Zarco y he sentido cómo una manada de lobos me atacaba", relató Rossi al referirse al momento.

Las últimas cinco vueltas fueron extraordinarias, con el trío que ganaría los puestos de podio girando a ritmo veloz, exprimiendo cada uno su máquina. "Estoy contento porque he podido estar con los más fuertes. He sido capaz de cambiar el ritmo con Dovi y Márquez, la estrategia era mantenerse con ellos porque sabía que Marc lo iba a intentar y se podían tocar", explicó el ganador de nueve campeonatos.

De esta manera, el experimentado corredor italinao, ya está analizando el trazado de Las Termas de Río Hondo, en donde sus fanáticos ya agotaron las plateas para verlo girar, con la ilusión de verlo nuevamente en un podio. Cabe recordar que Viñales y Rossi hicieron el 1/2 en el 2017, y quién dice sabe si esto se pueda volver a registrar.