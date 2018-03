Leandro Desábato, sin fecha de vencimiento

Fotos REFERENTE. Leandro Desábato es uno de los jugadores que marca el camino en el plantel de Estudiantes.

20/03/2018 -

Leandro Desábato a los 39 años muestra su vigencia, no se pone plazos para su retiro y afirma: "Una sola vez cometí el error de poner una fecha y seguí, mientras me sienta bien y con ganas voy a seguir, no depende si avanzamos a octavos en la Libertadores o no. Sé en el lugar donde estoy. Lo más importante es que disfruto y que algo al equipo le sigo aportando. Mientras me sienta bien voy a seguir", añadió el capitán "pincha" en diálogo con "La Revolución del Fútbol" de 221 Radio.

Luego, el defensor agregó que "también es cierto que si el técnico me dice que no me quiere o no me va a tener en cuenta no voy a forzar ninguna situación, eso lo tenemos muy en claro con el club".

Desábato es el jugador de Estudiantes con más presencias en Copa Libertadores y el defensor del club más goleador en dicha competencia

Al analizar la derrota ante Godoy Cruz de Mendoza, Desábato destacó: "Soy el primero que quiere ganar, me fui de la cancha con una bronca bárbara, porque salvo los minutos iniciales las cosas las hicimos bien y no merecimos perder".

Más adelante, remarcó que "todos estamos dolidos porque queríamos ganarle a Godoy Cruz, que es un buen equipo, pero entendemos que hicimos un buen trabajo".

"El hincha de Estudiantes tiene la vara muy alta y éso nos gusta, pero salvo algunos momentos nunca dejamos de ser competitivos. Hay que considerar que el mercado de pases fue pensando que el objetivo primario del club es el estadio", manifestó el defensor.

El futbolista también destacó que "Estudiantes no tiene la billetera de los grandes y la idea es clasificarnos a los octavos de final de esta Copa y si podemos meternos entre los cinco primeros y estar en la del año que viene mucho mejor, y de última poder jugar la Sudamericana que no está mal. Hay que estar tranquilos".

Por último, explicó que "somos un grupo con mucha ilusión, con varios muchachos de experiencia pero también con muchos jóvenes, que quieren crecer y los tratamos de ayudar".

El plantel de Estudiantes tuvo jornada de descanso ayer y desde hoy retomará los trabajos.