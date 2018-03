Para Romagnoli, no es descabellado seguir en San Lorenzo como mánager

Fotos LEYENDA. Leandro Romagnoli es el jugador más ganador del Ciclón.

El experimentado mediocampista Leandro "Pipi" Romagnoli reafirmó ayer su intención de retirarse como futbolista en San Lorenzo y luego continuar en el club "como sea".

Tras cumplir 37 años el sábado pasado, el jugador más ganador de la historia "azulgrana" aclaró que el presidente Matías Lammens todavía no le ofreció nada, pero apuntó que es conocido que "desde que se fue (Bernardo) Romeo, está vacante el puesto de mánager". "Creo que esa función la puedo hacer bien. Lo vi a Romeo muy cómodo en esa función, conozco el mundo San Lorenzo y lo que pasa dentro del club", aseguró en declaraciones al programa Jogo Bonito.

De todos modos, Romagnoli admitió que ya tiene "hecho el curso del director técnico", por lo que "en algún momento" le gustaría desempeñarse en ese cargo. "Para ser DT hay que prepararse -abundó-. A mí me gusta estar dentro de la cancha, no me molesta ir a entrenar, me sigue gustando. Voy a seguir hasta junio (vence su contrato) y luego voy a decidir qué voy a hacer", afirmó. San Lorenzo retomó ayer los entrenamientos en turno vespertino en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro, donde los jugadores que se midieron con Olimpo el sábado realizaron trabajos regenerativos y los demás practicaron fútbol en espacios reducidos.