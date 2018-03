Nunca es tarde: se recibió de arquitecto a los 83 años

Fotos APOYO. Roberto puso de relieve que su familia fue un importante sostén para poder cumplir con el sueño de recibirse de arquitecto.

20/03/2018 -

Un rosarino de 83 años, Roberto Ciccioli, terminó de rendir esta semana las cinco materias que debía de la carrera de Arquitectura, convirtiéndose en un egresado más de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Emocionado, a pocas horas que se haya recibido, Roberto manifestó: "Cuando estás jubilado lo peor es no tener un objetivo, hay que animarse e ir tras ese sueño". Contó que en los últimos tres años había decidido rendir las cinco materias que le quedaban para recibirse.

Las cursó y las fue rindiendo de a una, para cumplir con un sueño de su juventud: ser arquitecto. "Uno cuando se jubila hay veces que no sabe qué hacer y hay que encontrar la forma de vivir mejor intelectual y mentalmente. Ahí es cuando tenés que decidirte, continuar e ir por ese sueño. Hay algo que es importantísimo y es tener la fuerza para hacerlo".

El arquitecto de 83 años está casado desde hace 52 y tiene cuatro nietos, y rescató que sus familiares lo apoyaron y llenaron de ganas desde un primer momento: "Me tuvieron confianza, ahora y cuando me dieron una beca cuando era joven para estudiar. Son una bendición del cielo, nunca me regalaron nada y siempre me explicaron todo".

Integración

También destacó el compañerismo de los jóvenes quienes lo integraron como uno más: "Los compañeros eran todos nietos míos", bromeó al respecto.