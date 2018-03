Fotos Joven bandeño fue agredido por un profesor de taekwondo

20/03/2018 -

Un joven chofer de colectivo residente en el Bº San Carlos fue víctima de un violento ataque cuando regresaba a su casa en compañía de su vecino, un profesor de taekwondo, quien lo celaba porque la víctima había bailado con su expareja.

Esteban Rodríguez, de 22 años, dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y contó que la salvaje agresión se produjo el pasado sábado en horas de la madrugada, cuando regresaba a su casa y su vecino -el acusado- le pidió que compartieran el remís.

"Cuando estaba dentro del boliche en la zona de la autopista, su expareja se acercó a mí para conversar. Hablamos un rato, bailamos, pero luego ella se fue. Ni siquiera el nombre le pregunté. Cerca de las 5 de la madrugada, cuando salía para irme me lo encontré a él (el acusado)", explicó el joven colectivero.

Según reveló Esteban el profesor le pidió que volvieran en el mismo auto, ya que residen a pocas cuadras uno del otro, y él aceptó. "Cuando llegamos a la vereda de mi casa, yo bajo primero para pagar el remís y él comienza a insultarme", remarcó la víctima.

"Me reclamaba porque yo había bailado con su exnovia. Le expliqué que ni sabía quién era su ex porque de verdad nunca la conocí. Entonces comenzó a golpearme. Corrí para pedir ayuda a mi hermano que estaba en mi casa, pero me alcanzó y me derribó al suelo", enfatizó Esteban, quien continúa dolorido por los golpes.

El damnificado reveló que el acusado de apellido Acosta lo golpeó en la cabeza y quedó inconsciente. "Caí al suelo y no recuerdo nada más de lo que pasó. Mis hermanos escucharon que él gritaba y salieron a ver. Allí me encontraron tirado en el suelo y me auxiliaron. Él huyó a su casa y cuando fue mi madre a reclamarle le dijo que peleamos porque yo le debía plata, pero eso no es verdad", enfatizó.

Según contó el joven lesionado, a causa de los golpes perdió una pieza dentaria y sufrió la rotura de otras dos. Además enfatizó que se presentó en la Seccional 12 y radicó la denuncia. El médico que lo examinó constató las heridas.

El fiscal de turno Dr. Carlos Hurtado ordenó que el agresor sea aprehendido, pero la medida aún no se cumplimentó.