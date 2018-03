"Nunca mencioné a la dirigencia"

Fotos PALABRAS. Santander confesó el sábado que en Corrientes hubo aprietes, pero desligó a la dirigencia de San Martín de aquellos hechos.

20/03/2018 -

Quimsa perdió el sábado ante San Martín de Corrientes y el entrenador, Silvio Santander, se fue con bronca y confesó que cuando les tocó ser visitantes, ante este mismo rival, ocurrieron "cosas extradeportivas", con gente que no pertenece a la institución. El club correntino publicó ayer un comunicado en el que pidieron "una pronta aclaración pública". Ayer, EL LIBERAL dialogó en exclusiva con Santander y el propio coach contó que aclaró la situación con los directivos de San Martín, aunque evitó profundizar en la situación que les tocó atravesar en Corrientes. "Hablé hoy a la mañana (por ayer) con la dirigencia de San Martín. En ningún momento mencioné a ellos, ni al club, ni a la dirigencia en general. Acá pasó un episodio puntual con algunos protagonistas. Se los aclaré porque no me refería a ellos. Me aclararon que lo del comunicado tampoco era algo contra mi persona, sino que querían quedar eximidos de la situación, lo cual es real. Esto fue algo que pasó dentro de los vestuarios, pero ya está. Pasó. Hay que mirar para adelante", dijo el entrenador.

El sábado, Santander había declarado: "Vinimos a jugar un partido importante, pero esto es guerra. Tenemos que jugarlo de otra manera, porque cuando fuimos a Corrientes pasaron cosas extradeportivas. Son cuestiones que quedan en el partido, pero estoy enojado porque fue una falta de respeto. Hay cosas que no pueden pasar más. La Liga está en el 2018, debemos salir de esa Liga de apretar a los árbitros y meterse en el vestuario. No lo dije en su momento, pero me entristeció mucho y espero que no pase más". El comunicado de San Martín expresaba: "Antes las declaraciones realizadas por el entrenador principal de Quimsa, el señor Silvio Santander en conferencia de prensa, el Club San Martín se manifiesta en total desacuerdo y en resguardo de los objetivos institucionales, sociales y deportivos, la Comisión espera una pronta aclaración pública y pone a disposición del ente regulador o de disciplina los argumentos y elementos necesarios que lo requieran".

Respecto del presente del equipo, Santander comentó: "Los problemas físicos complican, pero ante eso hay que multiplicarse. Dar lo mejor de cada uno. Los jugadores están trabajando muy bien y hay una parte que no depende de ellos. Son situaciones que se presentan, como la de Massey, como la de Oguchi o como la de Acuña o De los Santos. Todos arrastran situaciones distintas y esperemos poder recuperarlos a todos de cara al mediano plazo, mirando a lo que serán los playoffs. Ojalá lleguemos en buena forma física y sanos".