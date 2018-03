Icardi reveló el interés de dos selecciones

Fotos ELECCIÓN. El delantero argentino priorizó la Albiceleste.

20/03/2018 -

El argentino Mauro Icardi, delantero y capitán del Inter de Milán, manifestó que fue tentado para jugar en las selecciones italiana y española, pero destacó que su objetivo era jugar para la Argentina.

"Estaba la posibilidad de ir a la selección italiana, me llamaron para el Sub-21 y yo me peleé con Sampdoria (su anterior equipo), porque no quería ir, quería jugar para la Argentina", afirmó en una entrevista de la "Rivista Undici", consignó Efe.

"También los españoles lo intentaron, llamaron a mi padre, pero yo siempre quise Argentina. Y lo conseguí, ha sido difícil, pero alcancé mi objetivo", agregó el atacante de 25 años.

Esto pese a que todavía no fue confirmado por el DT Jorge Sampaoli, para integrar el plantel que disputará el Mundial Rusia 2018.

El jugador que nació en la ciudad santafesina de Rosario en 1993, llegó primero a los 15 años a los juveniles del Barcelona, pero dejó el equipo ‘culé’ en 2011 para fichar por el Sampdoria italiano, con el que debutó en la Primera División.

"Decidí ir a Italia, porque estaba convencido de que podía hacerlo mejor que en España. En el Barcelona, en ese momento, no era fácil. Aquí me han dado inmediatamente la posibilidad de jugar y ese era mi objetivo", añadió.

Por último Icardi nacionalizado italiano y español, manifestó que se encuentra muy "cómodo" en Milán, donde vive con su mujer y con cinco hijos, donde "espera" continuar durante mucho tiempo ligado al Inter.