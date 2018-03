Así será la definición del Pentagonal Final y de la Fase Reválida

20/03/2018 -

El Pentagonal final pondrá en juego el primer ascenso a la B Nacional. De los cinco equipos que disputarán esta instancia, entre ellos Central Córdoba, solo uno se quedará con el primer boleto a la BN, mientras que los otros cuatro deberán buscar su chance desde la cuarta etapa de la Reválida.

El Pentagonal se jugará todos contra todos, a una sola rueda y por puntos, empezando todos con puntaje cero. El 1 de abril se jugará la primera fecha y el Ferro quedará libre. El sábado 7, Central visitará a Estudiantes. El miércoles 11, el equipo de Coleoni debutará como local ante Juventud Unida. El domingo 15, irá a Mendoza para medirse con Gimnasia. Y el domingo 22 buscará la consagración en casa, ante Defensores de Belgrano.

Los cuatro equipos que no alcancen el primer ascenso, se unirán a los cuatro equipos que provengan de la tercera etapa de la Reválida. Esta Reválida, que en su primera fase se juega por grupos, concluirá este domingo 25 de marzo. Ya hay 12 clasificados y restan 2. Son los 10 que no llegaron al Pentagonal, desde la segunda fase, salvo Unión de Sunchales (por ser el tercero de grupo que no pasó al Pentagonal, entra en la tercera fase de la Reválida), más Huracán Las Heras y San Jorge de Tucumán. De estos 14 equipos, tras los play off de la segunda etapa, pasarán 7 a la tercera etapa. Con Unión serán 8 y quedarán 4 para la cuarta, donde se unirán los cuatro equipos que no asciendan del Pentagonal.