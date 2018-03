Un lunes de terror para Centurión

Fotos REINCIDENTE. Ricardo Centurión fue otra vez protagonista de un hecho que tomó estado público a partir de una infracción que cometió con una camioneta.

20/03/2018 -

El futbolista de Racing Ricardo Centurión sumó un nuevo episodio polémico, el primero desde su último regreso al país, al pasar dos semáforos en rojo, negarse a un test de alcoholemia, intentar sobornar a un inspector de tránsito y terminar con su auto secuestrado, en el partido bonaerense de Lanús.

Según trascendió, el mediocampista de ‘La Academia’ protagonizó el hecho ayer a las 8.10, en el primero de los dos días libres que tiene el plantel tras haber goleado a Patronato de Paraná (5-0) por la Superliga.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Ministro Brin y Sáenz Peña, en la localidad de Remedios de Escalada, del partido de Lanús.

El secretario de Seguridad del municipio, Diego Kravetz, aseguró que ‘la acción irresponsable de Centurión podría haber puesto en peligro la vida de los chicos que cruzaban por ese corredor escolar para ir a clases’.

El funcionario describió que se advirtió que un vehículo negro pasó un semáforo en rojo y se procedió a detenerlo de manera inmediata.

Centurión, de grandes condiciones dentro de la cancha, había tenido varios episodios fuera de ella que le costaron su continuidad en Boca.

Kravetz afirmó que ‘Centurión estaba alcoholizado’ e informó que "hasta se le puede retirar el registro de conducir" por lo hecho, pero negó que el futbolista haya intentado agredir a alguno de los inspectores de tránsito.

En un video que trascendió por redes sociales, el jugador de Racing intenta "coimear" a un inspector de tránsito, quien se negó de manera rotunda, y la acción podría llevar al futbolista ante una denuncia por cohecho.

"Para el tribunal de faltas, seguro vayan a influir los antecedentes. El tema de manejar en mal estado y no respetar las señales, cada vez tiene sanciones más importantes. El final de la noche de la persona es el inicio de los chicos que empiezan el colegio. Esto no puede terminar alegremente con el pago de la multa", cerró en declaraciones formuladas a TN.

La camioneta

De acuerdo al acta de la infracción, Centurión tampoco tenía el comprobante del seguro de la camioneta importada de color negro, que según el futbolista era de una agencia.

El dominio MDT 570 cuenta con 18 multas impagas por un total de 37.700 pesos.

En el video que se lo ve a Centurión, el oficial de tránsito le dijo que había pasado dos semáforos en rojo y le consultó si tenía alguna "urgencia médica".

"Ah, te hacés el chistoso. Sos más grande que yo, tenés más años que yo, no te hagás el chistoso. No tengo ninguna urgencia, sólo me tenía que ir a dormir a mi casa. Yo tengo para arreglar, yo te puedo cubrir el mes si podemos arreglar", le señaló el delantero de Racing al oficial.

Si bien reconoció que no fue una situación agradable para la imagen de su club, el presidente de Racing, Víctor Blanco, sorprendió al sostener que lo que le ocurrió al futbolista le podría haber sucedido a cualquiera.

"Me parece que no fue tan grave. Es una infracción de tránsito. No lo justifico, pero todos hemos pasado un semáforo en rojo", expresó en declaraciones formuladas a radio La Red el titular de la ‘Academia’.