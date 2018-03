Familiares de las víctimas de El Rodeo reclaman Justicia

Fotos TRAGEDIA. El 23 de enero del 2014 un alud arrasó con la villa veraniega y dejó 11 víctimas.

A más de cuatro años de la tragedia de El Rodeo, el fiscal del caso pidió insólitamente el sobreseimiento de varios de los imputados, entre ellos el ex gobernador de Catamarca, Brizuela del Moral.

La postura tomada por el titular de la Fiscalía Nº 9 Alejandro Gober, generó la indignación de los familiares de las víctimas que brindaron una conferencia de prensa para insistir con el pedido de justicia.

Durante la conferencia, Agustín Sal, padre de Carolina Sal, la joven santiagueña que continúa desaparecida tras el alud que arrasó con la villa veraniega, sostuvo que "hay elementos suficientes para ir a juicio".

"Ya pasaron cuatro años y todavía seguimos en etapa de instrucción, se sigue investigando cuando hay millones de elementos. Discutámoslo en el juicio, cosa que no vamos a poder hacer si esto continúa, si se sobresee a cada uno de los imputados", explicó Sal.

Sergio Díaz, quien perdió en la tragedia su esposa y a su hija, manifestó por su parte: "Nosotros queremos que esto se eleve a debate para que las pruebas sean evaluadas en una Cámara, en un debate oral y público".

"Había testimonios y elementos de acusación pero el fiscal, a partir de una pericia grave, ilegal y sobre todo mala desde lo técnico, busca decir que esto era un hecho extraordinario, lo que jurídicamente se conoce como caso fortuito o de fuerza mayor. Es decir que esto era inevitable, que la lluvia iba a suceder y los únicos responsables, los culpables, somos las víctimas, porque estábamos en un lugar indebido", dijo Díaz.

"Voy a citar a mi padre, que me dijo: ‘¿este fiscal pretende que demandemos a Dios porque trajo la lluvia?’ Nuestros familiares descansan en paz, los que no tenemos paz somos lo que quedamos en la tierra porque no tenemos justicia".

El 23 de enero de 2014, la más visitada de las villas turísticas de Catamarca vivió una pesadilla. En plena temporada, un alud de piedra y barro arrasó con una parte importante de El Rodeo, mató a 11 personas y dejó una joven desaparecida (Carolina Sal), además de millonarias pérdidas en infraestructura que afectaron a sus habitantes.