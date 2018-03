Ordenan detención para acusado de integrar banda que explotaría jugoso negocio con autos desguazad

20/03/2018 -

La jueza de Control y Garantías María Pía Danielsen rechazó la eximición de prisión y ordenó la detención de un sujeto, acusado de integrar una banda que desguazaba autos en el sur capitalino.

Así lo resolvió la magistrada ayer en Tribunales, en sintonía con el requerimiento de la fiscal Celia Mussi.

La fiscal imputó a Miguel Sellán los delitos "robo, falsificación, adulteración y supresión de numeración de objetos registrados", se supo.

La investigación comenzó con redadas policiales en los barrios Ejército Argentino y Campo Contreras, en cuyo transcurso cayeron presos dos hombres.

Mientras los apresados eran sometidos a proceso, y excarcelados, la policía golpeó en una casa del sur y descubrió varios autos desguazados, carentes de documentación respaldatoria.

Según la causa, la vivienda pertenecía a una mujer ligada presuntamente al individuo.

Hasta allí fue la policía y abrió un proceso en contra de Sellán, a quien citó en tres ocasiones a indagatoria.

En ninguna de las ocasiones Sellán se habría presentado ante la Justicia, subrayó ayer Mussi ante Danielsen y el abogado del imputado, Gilberto Perduca. Otro aspecto contradictorio es que ayer Sellán fijó residencia en la misma casa de la mujer que afirma ser su ex pareja y que se mantiene ajena a su vida. Por ende, Mussi juzgó que el acusado "no tiene arraigo" y no se puso a disposición de la Justicia".

Así lo entendió la jueza, en su resolución.

Para la magistrada, libre Sellán podría "obstaculizar la administración de Justicia"; también desnudó "actitud renuente" y evidentes "riesgos procesales".

Después del mediodía, Danielsen ratificó la orden de detención de Sellán, cuyo paradero anoche implicaba una encrucijada.