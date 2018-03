"Hemos tomado la decisión de cerrar el local, aquí hubo un entregador"

20/03/2018 -

El Dr. José Pérez Neme -apoderado legal de la empresa- habló en exclusiva con EL LIBERAL y contó que "ingresaron durante la madrugada y se llevaron una suma importante que aún no podemos determinar. Los contadores están trabajando en eso".

El letrado reveló que "las cámaras de seguridad captan la imagen de una persona, la cual tiene el rostro cubierto, que va directamente a pintarlas con aerosol para que no sean reconocidos. Después cortaron los cables de las alarmas y así evitaron que sea alertada la empresa".

Además, el Dr. Pérez Neme sostuvo que "es obvio que hubo un entregador, porque conocían el lugar, entraron por un lugar estratégico donde están los puntos muertos, tanto de las cámaras como del sistema de alarma".

El apoderado de la firma Raziel, sostuvo que no es la primera vez que sus representados son víctimas de la delincuencia. "Fernández no es ya una ciudad tranquila. En diciembre del 2017 la familia Tahuil también fue víctima de un violento robo en su casa. En lo que va del año, "extraños" ya dieron más de tres golpes. El último fue a un productor agropecuario. Es una zona liberada y evidentemente no se están haciendo las cosas bien", expresó el Dr. Pérez Neme. Ante del finalizar, el abogado remarcó que por los graves hechos de violencia que sufrieron los dueños de la empresa decidieron cerrar el comercio.

"Lamentablemente no tenemos otra alternativa. Lo sentimos por las más de 70 familias que van a quedar sin trabajo, pero la decisión está tomada, es para preservar la salud y el bienestar de los dueños", remarcó.