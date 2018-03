Actriz de Sex And the City será candidata

Fotos CYNTHIA NIXON.

20/03/2018 -

Una de las ex actrices de "Sex and the City", la famosa serie rodada por décadas, anunció que se postulará a la gobernación de Nueva York. "Es tiempo de pelear", dijo Cynthia Nixon.

En un video difundido en Twitter, en el que se la ve paseando sola por Manhattan con sus hijos, la actriz señala: "Nueva York es mi casa. En esta ciudad crecí yo y también mis hijos. Soy egresada de la escuela pública y soy mamá de chicos que van a la escuela pública. A mí me dieron oportunidades que no veo que tengan los chicos hoy".