"Simona" irá al teatro sin uno de los galanes de la tira

20/03/2018 -

Como casi todas las producciones juveniles de Pol-ka, la ficción "Simona" que emite Canal 13 tendrá su versión teatral. Pero según lo adelantó Adrián Suar al diario Perfil, "la obra no contará con la participación de Juan Darthés, algo que ya estaba acordado de antes". Como se recordará, el galán está en el foco mediático a raíz de la denuncia pública de acoso que realizó la actriz Calu Rivero, por "excesos inapropiados" en las grabaciones de "Dulce amor", a la que se sumaron luego Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes compartieron con Darthés otras ficciones.

"Él (Juan) dice que ‘no pasó, que fueron ‘escenas fuertes de grabación’, eso es lo que me dijo (sobre Calu). Es la verdad de él. ¿Y yo qué puedo saber?", volvió a señalar Suar, a quien varias actrices le pidieron que sacara a Darthés de la ficción juvenil de El Trece, en un acto ejemplificador, algo a lo que el productor y director de programación del canal no accedió hasta tanto la Justicia no dé su veredicto.