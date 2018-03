"Con el streaming se invita al espectador a seguir una historia desde su casa"

20/03/2018 -

Como realizador, Daniel Hendler dirigió la serie web "La división" para el canal de la Untref, además de dos largometrajes. Por eso, conoce bien ambos paños.

¿Hay historias que son mejores para el streaming y otras ideales para el cine?

Me parece que hay algo así como un hilo que se puede encontrar en una obra, en las preocupaciones de las cosas que uno hace, pero después sí está el formato y sobre todo la estructura a la que te lleva. Para mí es novedoso esto de las series y el lugar del espectador. Porque la idea es invitar al espectador en su propia casa a seguir una historia, mientras que en el cine invita a que salga de su casa. En el cine uno ya no quiere retenerlo, sino que entre, se modifique y se vaya. Son como dispositivos bien distintos, que al final no dejan de ser historias donde uno vierte sus intereses, inquietudes, preguntas, preocupaciones.

¿Como actor cambia en algo?

Como actor me olvido. Ahí aparece el juego con el otro, y no estoy pensando quién lo va a ver, para qué formato se está produciendo. Ahí es el "aquí y ahora" y esa verdad que se nos escurre con el otro actor y que estamos tratando de encontrar.