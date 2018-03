"El miedo también puede ser transformador"

Fotos Valeria Bertuccelli usó su propia manera de relacionarse con el miedo para este filme.

20/03/2018 -

Con el antecedente de un premio en Sundance, la actriz Valeria Bertuccelli es guionista, protagonista y codirectora de "La Reina del Miedo", una comedia extraña y conmovedora con la que debuta como cineasta y que el jueves desembarca en los cines. En "La reina del miedo" encarna a una famosa actriz atravesada por una profunda crisis existencial, que parece tenerle miedo a todo, pero más especialmente a tomar una decisión trascendental en su vida: abandonarlo todo para emprender un nuevo camino. Codirigida con Fabiana Tiscornia, la primera película de Bertuccelli -quien por este papel ganó el premio a la Mejor Actriz en el último Festival de Sundance- tuvo como punto de partida el miedo, un sentimiento que puede aterrar y paralizar a una persona, pero también la puede movilizar y generar en ella una transformación. "Cuando era muy chica era bastante miedosa y mi viejo siempre me decía que el valiente no es aquel que no tiene miedo sino el que tiene miedo, pero lo supera. Y ésa es una frase que creo que fue bastante inspiradora para mí en esta película", recordó la actriz y realizadora, que compone a una mujer presionada por sus circunstancias y una vida absurda, llena de fobias, paranoias e intrigas domésticas. Con un elenco que completan Diego Velázquez, Sary López, Mercedes Scapola, Gabriel Goity y Darío Grandinetti, "La Reina del Miedo" -que tiene como coproductor nada menos que a Marcelo Tinelli- describe el difícil momento personal de Robertina, famosa actriz que a pocos días del esperado estreno de su unipersonal no logra concentrarse y vive en un estado de distracción y ansiedad constantes. "Me gustaba la idea del miedo como motor, porque así como puede paralizarte también puede sacar de vos una fuerza que no sabías que tenías. Y entonces, por consiguiente, puede ser transformador también. Me gustaba que Robertina fuera un personaje que se transforma a partir del miedo. Que tenga que sacar algo de ella que ni ella misma sabe que tiene", explicó Bertuccelli. ¿Cuál es el mayor temor de Robertina? Ella está sufriendo una crisis existencial, una angustia que la hace sentir que en su vida hay algo que no está pasando con profundidad, como si estuviera desconectada de su entorno y no pudiera poner un orden de prioridades ni ver qué es más o menos importante. La película registra su proceso interior para tratar de detener esa bola de nieve.