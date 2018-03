Santiago Bal aclaró que la joven con quien se dio un "pico" no es su novia

Fotos El actor tuvo un gesto amoroso con la joven, en público.

20/03/2018 -

El actor y director teatral, Santiago Bal (82) la tiene clara. "Me da lo mismo si me utiliza, no tengo problema. Si por lo menos sirvo para algo... Si puedo darle una mano, por qué no hacerlo. Otras no fueron francas, lo buscaron sin ser honestas", dijo el exmarido de Carmen Barbieri en relación a Claudia "Calu" Pulignano la joven de 24 años con quien lo vieron cenando noches atrás y dándose un "pico" en público.

Precisamente acerca del beso remarcó, en diálogo con Primiciasya: "El pico me lo doy con un amigo también. Es un encanto, pero no soy para ella. No la puedo llevar a bailar, no puedo ir a boliches, ni nada. Ella tiene que salir con chicos de 20 o 30".

No obstante, Bal no desmintió que exista una relación afectuosa entre ambos. "Tengo un lazo afectivo con cualquier persona", explicó y contó: "Le di algo para estudiar porque quisiera ver cómo es, me lo va a pasar esta semana. Hay un papel en la película (Rumbo al mar, que rodará con su hijo Fede Bal) y quiero ver si está para que la recomiende".

Bal terminó su matrimonio con Carmen luego de un escándalo amoroso con Ayelén Paleo.