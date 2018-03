Puso freno a su trabajo de actriz para poder dedicarse a escribir el guión

20/03/2018 -

¿Cuándo empezaste a pensar en hacer esta película?

Empezó con observarme a mi misma con miedo y que eso me diera risa. Y decir: qué ridículo lo que hago cuando tengo miedo. En algunos momentos, cuando escribía, se me iba todo para el lado de la comedia. Decidí parar de actuar un tiempo y ponerme a escribir. Agarré esas ideas y me junté con mi amigo Pablo Solarz, que tuvo un gesto muy generoso: me pidió que le contará la película de punta a punta, me escuchó y me dijo que lo único que tenía que hacer era bajarla al papel.

¿Qué aprendiste?

El rodaje me enseñó muchísimas cosas desde muchos lugares diferentes. Siento sobre todo que tuve un gesto amoroso conmigo misma al darme un voto de confianza y elegir lo mío antes que otras ofertas, a pesar de que eran muy buenas.

Fue un voto de confianza conmigo misma que me enseñó mucho y me dio una seguridad que yo no tenía. Me hizo muy bien, porque me ayudó a confiar más en mi. Disfruté mucho del proceso.