Diez frases

la evocación

de su hijo y

su carrera

Recuerdo el momento que murió, me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles, estaba frente a un ventanal enorme y dio vuelta la cabeza y se durmió”.

•“Yo pienso en él, Marcela piensa mucho en su hermano”. “Mi hijo sería buen mozo, porque era buen mozo”.

“Me gustaría haber pasado más tiempo con ellos. Yo volvía de las filmaciones y bañaba a los chicos, todas las noches. Pero durante el día no los veía, y los chicos tienen que estar con los padres. Mi madre era maestra y tardaba en llegar, y yo me desesperaba”.

“Perder un hijo es una cosa terrible, de la que uno no se repone jamás”.

“Si yo volviera a vivir, haría otra vida en ese sentido. No trabajaría tanto.

“La sonrisa, la risa de Dani no la olvidaré jamás. A veces, voy en el auto por la calle y veo a alguien que se le parece y lo sigo con la mirada, porque esa persona se parece a mi hijo”

“Creo mucho en las presencias, la vida está hecha de presencias”.

“A mí me gusta el éxito, trabajo para el éxito desde chiquita”.

“Si estÁs en esta carrera trabajas para el éxito. No piso cabezas, no hago daño a nadie. No soy envidiosa”.

“Tengo una fortaleza que a veces yo mismA me sorprendo, vivo pendiente de mi carrera”. l

