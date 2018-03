Mirtha: "Estoy en contra del aborto"

-

El aborto

“Estoy en contra del aborto”

“Respeto a quienes están a favor, pero hay algo que se llama objeción de conciencia, cuando algo no estÁ bien, no está dentro de mi idiosincrasia, mi formación también depende de la formación, yo sÉe todo de las mujeres. Pero el que está dentro de tu ser es un ser humano. Si le hubieran hecho un aborto a mi mamá no estaría acá”.

“Me parece maravilloso que se haya planteado el debate del aborto, me parece muy bien”.

“Creo que va a triunfar la despenalización del aborto”.

“Siempre se condena a la mujer pobre que se hace un aborto y nunca a una mujer con ciertos recursos que se hace un aborto”.

