El SMN desmiente "el invierno más crudo de los últimos 15 años"

Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional, emitió un comunicado en el que desmiente rotundamente una noticia viralizada en los días pasados, y que asegura que el invierno del 2018 será el más frío de los últimos 15 años.

En su comunicado, además, el organismo insta a los usuarios a no compartir dichas notas, así como también a verificar las fuentes en caso de encontrarse con un artículo de estas características.

A continuación el comunicado completo:

¿El invierno más crudo en 15 años?

Esta semana recibimos cientos de consultas sobre una noticia viral titulada “El invierno más crudo en los últimos 15 años”.

Esta información es completamente falsa, y también lo era en el 2014 cuando, al igual que ahora, se volvió viral en la web. Hasta este momento no hay información sobre las tendencias del invierno. Recién estamos finalizando el verano y nos queda transitar el otoño antes de llegar al invierno. Un pronóstico climático a tan largo plazo presenta un altísimo grado de incertidumbre, es poco confiable y por lo tanto, no tiene sentido realizarlo. Las tendencias estacionales no van más allá de un trimestre.

Con la mejor intención de divulgar una información que suena tan impactante, muchos usuarios de redes y varios medios reprodujeron el texto sin verificar su procedencia y así contribuyeron a que la (des)información se viralice. Era tan fácil como “googlear” el título o la fuente y encontrar la misma noticia publicada hace unos años.

Como usuarios de las redes sociales todos tenemos cierta responsabilidad al compartir información, especialmente cuando las noticias son de dudosa procedencia o hay inconsistencia en los datos que presenta, porque a pesar de las buenas intenciones que podamos tener, la reproducir de este tipo de noticias puede tener serias consecuencias: muchas gente puede asustarse y/o tomar malas decisiones en base a información falsa. Por eso siempre es aconsejable indagar un poco antes de compartir. Y siempre consultar a los organismos oficiales. En meteorología, el Servicio Meteorológico Nacional es el único organismo oficial.

¿Cómo nos damos cuenta de que la noticia es falsa?

En primer lugar chequeamos la fuente. En este caso hay dos: el Servicio Privado de Meteorología (SPM) y el Observatorio Geomagnético del Centro (Córdoba). Hubo algunas variantes en los nombres según pasaban las semanas, pero si hacemos una búsqueda rápida en internet, no hay nada sobre estas instituciones. Acá ya podemos dudar.

Analizamos las oraciones. El primer párrafo dice “Ya en el mes de abril se hará sentir el frío, por momentos, intenso”. Nos preguntamos ¿Dónde? ¿en todo el país? De cualquier modo, esto no sería tan raro ya que en abril o comienzos de mayo es normal tener las primeras irrupciones de aire frío que afectan a gran parte de Argentina.

La noticia también indica que las temperaturas pueden estar por debajo de los 0°C. Esto tampoco es extraño, considerando que, estadísticamente, en el centro del país las temperaturas mínimas medias del invierno rondan los 2°C, y las primeras heladas suelen darse a finales de abril o primeros días de mayo.

También habla de “heladas negras”. El nombre puede generar un poco de alarma, pero la realidad es que es un fenómeno bastante común. Las heladas pueden ser blancas o negras según la humedad que hay en el aire. Si se forma una película blanca sobre la vegetación se la llama “helada blanca” y en caso contrario es “helada negra”.

La nota también hace referencia al norte del país: “Las provincias del noreste argentino, sobre todo Corrientes y Misiones, conocerán mínimas de 0° y vientos desde el sur/sudoeste que harán que la sensación térmica, tanto en mayo y junio, llegue a los -3° bajo cero. Los coletazos del invierno que se aproxima durarán hasta entrada la primavera.” Bueno, aunque es pronto para hacer este tipo de pronóstico, no sería la primera vez que ocurre. El año pasado, a pesar de que tuvimos un invierno cálido, se registraron temperaturas de hasta -4°C en Chaco y Corrientes. Y con respecto a los “coletazos” del invierno hasta entrada la primavera no es ninguna noticia, el comienzo de la primavera suele tener características del invierno.

Podemos seguir analizando la nota pero la conclusión sería la misma. La noticia es falsa y no hay sustento científico para afirmar que este invierno será el más crudo de los últimos 15 años.