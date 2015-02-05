CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Marzo 2018
Por El Liberal
Hoy 22:17 -
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 SANDRO DE AMÉRICA, LA SERIE
00.00 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.30 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF 1
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. CNEL. BORGES
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
22.30 DE A DOS
23.00 SÁBADO SAGRADO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 CINE EXPRESS
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.19 EL TELE-GURÚ
08.35 EL VENGADOR FANTASMA
10.36 KING KONG
14.08 IN/MORTAL
16.25 ARMA MORTAL 4
18.50 TOY STORY
20.25 SUPERCAN
22.00 MI VILLANO FAVORITO
23.45 AMENAZA EN EL MAR
TCM
08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.35 LA NIÑERA
09.00 LA NIÑERA
09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.05 LA NIÑERA
11.30 LA NIÑERA
11.55 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
13.50 GODZILLA
16.17 NUESTRO AMOR
18.03 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
20.03 28 DÍAS
22.00 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
TNT
07.06 EVOLUCIÓN
08.58 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
11.25 ROCKNROLLA
13.32 OZ. EL PODEROSO
15.59 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
17.50 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
19.56 LA CENICIENTA
22.00 MALÉFICA
23.45 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
01.54 LA CASA DE
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
06.55 LOS SOLDADOS DE HIELO
08.38 PERSECUCIÓN
10.31 ERASED
12.33 DETRÁS DE LAS PAREDES
14.22 RED TAILS
16.47 TROYA
19.53 CONAN, EL BÁRBARO
22.00 RESCATE AL LÍMITE
CINECANAL
10.15 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
11.40 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
13.25 UNA FAMILIA ESPACIAL
15.00 AMIGOS SALVAJES
16.50 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS
18.50 PELOTAS EN JUEGO
20.20 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
22.00 COWBOYS Y ALIENS
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
13.00 AMERICAN IDOL
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
DESAFINADO (URQUIZA 267)
+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ “ZEROCULPA”; CON “MONSENIOR TERRENAL”, COMO ARTISTA INVITADO.
FÓRUM (PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
SUNSTAR
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
HOY -17:00 (Cast) 19:45 (Cast)
LUCIFERNIA (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY - 22:30 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 18:00 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:10 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA CASA
WINCHESTER (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
HOY - 20:30 (Subt)
LOS INQUILINOS (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:40 (Subt)
TOMB RAIDER (2D):
ACCION ,AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
TROPA DE HÉROES (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:30 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:30 (Cast)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA
ESTRENO
CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS
LOS DÍAS) / CASTELLANO 2D 20:10-
22:40 (TODOS LOS DÍAS)
QUIÉN #%&$ ES PAPÁ? APTA13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:40 -23:00 (TODOS
LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS
LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18:40- (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 17:40- 20:30- (TODOS
LOS DÍAS)
VENTA ANTICIPADA
TITANES DEL PACÍFICO
ESTRENO 22-03
PROMOS: De lunes a miércoles $75 exclusivo online Todos los Viernes $ 75 presencial y online.