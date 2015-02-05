CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Marzo 2018

Hoy 22:17 -

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 SANDRO DE AMÉRICA, LA SERIE

00.00 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

 

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.30 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MUJERES DE NEGRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF 1

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. CNEL. BORGES

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

22.30 DE A DOS

23.00 SÁBADO SAGRADO

 

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 CINE EXPRESS

23.00 EL MIRADOR

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.19 EL TELE-GURÚ

08.35 EL VENGADOR FANTASMA

10.36 KING KONG

14.08 IN/MORTAL

16.25 ARMA MORTAL 4

18.50 TOY STORY

20.25 SUPERCAN

22.00 MI VILLANO FAVORITO

23.45 AMENAZA EN EL MAR

 

TCM

08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.35 LA NIÑERA

09.00 LA NIÑERA

09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.05 LA NIÑERA

11.30 LA NIÑERA

11.55 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

13.50 GODZILLA

16.17 NUESTRO AMOR

18.03 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

20.03 28 DÍAS

22.00 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

 

TNT

07.06 EVOLUCIÓN

08.58 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

11.25 ROCKNROLLA

13.32 OZ. EL PODEROSO

15.59 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

17.50 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

19.56 LA CENICIENTA

22.00 MALÉFICA

23.45 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

01.54 LA CASA DE

 

SPACE

06.00 SPOILER ALERT

06.55 LOS SOLDADOS DE HIELO

08.38 PERSECUCIÓN

10.31 ERASED

12.33 DETRÁS DE LAS PAREDES

14.22 RED TAILS

16.47 TROYA

19.53 CONAN, EL BÁRBARO

22.00 RESCATE AL LÍMITE

 

CINECANAL

10.15 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

11.40 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

13.25 UNA FAMILIA ESPACIAL

15.00 AMIGOS SALVAJES

16.50 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS

18.50 PELOTAS EN JUEGO

20.20 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

22.00 COWBOYS Y ALIENS

 

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 AMERICAN IDOL

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

 

A DÓNDE IR

DESAFINADO (URQUIZA 267)

+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ “ZEROCULPA”; CON “MONSENIOR TERRENAL”, COMO ARTISTA INVITADO.

FÓRUM (PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO  MIDACHI KINDON.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.

 

SUNSTAR

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

HOY -17:00 (Cast) 19:45 (Cast)

LUCIFERNIA (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY - 22:30 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 18:00 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:10 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY - 20:30 (Subt)

LOS INQUILINOS (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:40 (Subt)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION ,AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

TROPA DE HÉROES (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:30 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:30 (Cast)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

 

HÍPER LIBERTAD

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA

ESTRENO

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS

LOS DÍAS) / CASTELLANO 2D 20:10-

22:40 (TODOS LOS DÍAS)

QUIÉN #%&$ ES PAPÁ? APTA13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40 -23:00 (TODOS

LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS

LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:40- (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 17:40- 20:30- (TODOS

LOS DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

TITANES DEL PACÍFICO

ESTRENO 22-03

PROMOS: De lunes a miércoles $75 exclusivo online Todos los Viernes $ 75 presencial y online.


 
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