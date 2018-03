Pasó una primera fecha con muchos goles

Hoy 22:50 -

El pasado domingo 18 de marzo, se disputó la primera fecha del Torneo Anual 2018 de la Liga de Fútbol Infantil (Lifi). Al igual que en la temporada anterior, participarán trece escuelas, en las categorías 2005 a 2009.

En tanto, en carácter promocional se jugarán las categorías 2010 (obligatoria) y 2011 (optativa). En este sentido, los resultados que se registraron son los que se detallan a continuación:

Golcito vs. Santiago Lawn Tennis Club. 2005: 2 - 0; 2006: 1 - 1; 2007: 2 - 4; 2008: 2 - 1; 2009: 0 - 0.

Sarmiento vs. Galguitos: 2005: 3 - 0; 2006: 4 - 0; 2007: 9 - 0; 2008: 6 - 0; 2009: 6 - 0.

Jorge Donis vs. Estrella Roja: 2005: 6 - 0; 2006: 6 - 0; 2007: 3 - 0; 2008: 7 - 0; 2009: 2 - 2.

Escuela Valoy vs. Tricolor: 2005: 1 - 1; 2006: 2 - 1; 2007: 2 - 1; 2008: 4 - 0; 2009: 5 - 0.

Comercio vs. Estrella del Sur: 2005: 0 - 0; 2006: 3 - 2; 2007: 9 - 0; 2008: 1 - 0; 2009: 2 - 2.

Niños Unidos vs. Güemes: 2005: 0 - 3; 2006: 0 - 2; 2007: 0 - 3; 2008: 1 - 5; 2009: 0 - 1.

Esta es la segunda fecha del campeonato, programada para el próximo fin de semana: Estrella del Sur vs. Golcito; Lawn Tennis Club vs. Escuela Valoy; Tricolor vs. Ninos Unidos; Güemes vs. Sarmiento; Galguitos vs. Jorge Donis y Estrella Roja vs. Ferroviaritos. Libre: Comercio.