Las tres fechas que se vienen en la Liga Infantil

Tercera fecha: Ferroviaritos vs. Galguitos, Donis vs. Güemes, Sarmiento vs. Tricolor, Niños Unidos vs. Lawn Tennis, Valoy vs. E. del Sur y Golcito vs. Comercio. Libre: Estrella Roja.

Cuarta fecha: Comercio vs. Valoy, Estrella del Sur vs. Niños Unidos, Lawn Tennis vs. Sarmiento, Tricolor vs. Donis, Güemes vs. Ferroviaritos y Galguitos vs. Estrella Roja. Libre: Golcito.

Quinta fecha: Estrella Roja vs. Güemes, Ferroviaritos vs. Tricolor, Donis vs. Lawn Tennis, Sarmiento vs. Estrella del Sur, Niños Unidos vs. Comercio y Valoy vs. Golcito. Libre: Galguitos