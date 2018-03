Exequiel Zeballos fue convocado a la Selección Argentina Sub 16

Hoy 23:00 -

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol sub 16, Diego Placente, confirmó el plantel de jugadores convocados para el próximo torneo ‘Mondial Football Montaigú’, que se desarrollará entre el 27 de marzo y 2 de abril próximo. En este sentido, el técnico citó al santiagueño Exequiel Zeballos, quien se desempeña en Boca Juniors y que viene de jugar el Sudamericano con el seleccionado Sub 15.

La selección sub 16, integrada por la mayoría de jugadores que se consagraron campeones en el torneo Sudamericano sub 15, participará del certamen octogonal internacional a disputarse en la región de Vendée, Francia.

El grupo A estará integrado por: Argentina, Haití, Francia y Portugal, mientras que el Grupo B lo conformarán: Inglaterra, Rusia, Brasil y Camerún. El seleccionado argentino debutará el próximo 27 de marzo frente a Haití, dos días más tarde frente a Portugal y finalmente el sábado 31 ante Francia, en tanto que el encuentro final se jugará el 2 de abril.

La plantilla completa

El plantel está integrado por los siguientes jugadores: Franco Benítez (Argentinos Juniors), Matías Godoy (Atlético Rafaela), Bruno Amione (Club Atlético Belgrano de Córdoba), Cristian Medina (Club Atlético Boca Juniors), Exequiel Zeballos (Club Atlético Boca Juniors), Patricio Acevedo (Club Atlético Newell’s Old Boys), Valentín Benítez (Club Atlético Newell’s Old Boys), Juan Sforza (Club Atlético Newell’s Old Boys). Estebán Fernández (Club Atlético River Plate), Agustín Gómez (Club Atlético River plate), Luciano Vera (River Plate), Alexis Flores (Club Atlético San Lorenzo de Almagro), Rufino Lucero (San Lorenzo de Almagro), Matías Palacios (Club Atlético San Lorenzo de Almagro), Federico Losas (Chacarita Juniors). David Ayala (Estudiantes de La Plata) Juan irilanovich (Club Atlético Lanús), Franco Orozco (Club Atlético Lanús), Rocco Díaz Novo (Club Atlético Lanús), Gonzalo Ruíz Díaz (Lanús), Lucas Varaldo (Club Atlético Lanús), Juan Pablo Rodríguez (Club Atlético Lanús) y Julián Aude (Club Atlético Lanús).