Todo el brillo y el color de la fiesta inaugural de la temporada 2018

Hoy 23:12 -

El sábado pasado, en el estadio Dr. Israel Parnás del Club Independiente, se realizó la ceremonia inaugural de la temporada 2018 de las divisiones formativas, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

El acto comenzó con el desfile de los 22 clubes participantes ante el aplauso de padres, familiares y amigos que se acercaron para acompañar a los chicos. También estuvieron Yana y Kunshi, las mascotas oficiales de Olímpico y Quimsa, respectivamente.

Tras el ingreso de las banderas de ceremonia, se entonaron estrofas del Himno Nacional Argentino. A continuación, hicieron uso de la palabra el presidente de la Federación de Básquet, Juan Ángel Rojas; el subsecretario de Deportes, Carlos Dapelo; y el presidente de Independiente BBC y de la Asociación Capitalina, Carlos Basualdo.

El Dr. Gerardo Zamora no pudo asistir, pero envió una carta, que fue leída para todo el público, en la que agradeció que el primer torneo de la temporada lleve su nombre e instó a los chicos a divertirse en la práctica deportiva. Luego se le entregó un obsequio, que fue recibido por Carlos Dapelo.

El acto finalizó con el retiro de las banderas de ceremonia, la desconcentración de las delegaciones y un refrigerio para los chicos. El Torneo Dr. Gerardo Zamora arrancó ese mismo día en diferentes escenarios y en un clima de entusiasmo generalizado por parte de los chicos de las tres categorías: Premini, Mini y Preinfantiles.

El Torneo Gobernador Gerardo Zamora se jugará bajo el sistema todos contra todos a dos ruedas y los cuatro primeros se clasificarán para el Final Four, que clasificará a dos equipos para el Campeonato Argentino de la categoría U13. La categoría U13, la única de carácter formativo/competitivo, se jugará con pelota Nº 6 a partir de la quinta fecha.

Además, los clubes deberán marcar una línea de tres puntos, ubicada a 5,75 metros del aro. Se jugará con reloj de posesión y tablero electrónico. Cada jugador podrá ser utilizado en un máximo de dos cuartos.

Por su parte, las categorías Premini y Mini continuarán jugando libre de presiones como viene ocurriendo en los últimos años. Seis equipos se sumaron este año a los dieciséis que terminaron jugando el 2017 para totalizar 22 participantes, lo cual es un dato reconfortante para los dirigentes federacionistas.

Segunda fecha

La segunda fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora se jugará el próximo fin de semana. La fecha contempla los siguientes enfrentamientos: Loreto BBC vs. Belgrano, Coronel Suárez vs. Normal Banda, Defensores del Sud vs. Olímpico, Águilas de Pozo Hondo vs. Quimsa, Coronel Borges vs. Juventud, Fernández BBC vs. Independiente, Lawn Tennis vs. Red Star, Contadores BBC vs. Atamisqui BBC, Tiro Federal vs. Nicolás Avellaneda, Jorge Newbery vs. Sportivo Colón y Villa Mercedes y Huracán.

La Comisión Provincial de Minibásquet dará a conocer en las próximas horas los días y horarios de cada partido.