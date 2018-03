VIDEO | Remisero trucho chocó, amenazó y golpeó a otro chofer

Hoy 00:26 -

En las últimas horas se registró un violento accidente de tránsito sobre la calle Pellegrini, entre Perú y Buenos Aires. Según el testimonio de la persona que grabó las imágenes, uno de los vehículos no estaría habilitado para conducir.

El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad de Santiago del Estero. “Él me ha amenazado y me ha chocado. Éste auto no está habilitado para circular”, manifestó el individuo que tenía el celular en su mano.

