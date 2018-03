“Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”

Hoy 23:53 -

Evangel io según

San Juan 8,31-42.

Jesús dijo a aquellos judíos

que habían creído en él:

“Si ustedes permanecen fieles

a mi palabra, serán verdaderamente

mis discípulos:

conocerán la verdad y la

verdad los hará libres”.

Ellos le respondieron:

“Somos descendientes de

Abraham y jamás hemos sido

esclavos de nadie. ¿Cómo

puedes decir entonces: “Ustedes

serán libres’?”.

Jesús les respondió: “Les

aseguro que todo el que peca

es esclavo del pecado.

El esclavo no permanece

para siempre en la casa; el

hijo, en cambio, permanece

para siempre.

Por eso, si el Hijo los libera,

ustedes serán realmente

libres.

Yo sé que ustedes son

descendientes de Abraham,

pero tratan de matarme porque

mi palabra no penetra en

ustedes.

Yo digo lo que he visto

junto a mi Padre, y ustedes

hacen lo que han aprendido

de su padre”.

E l l o s l e r e p l i c a r o n :

“Nuestro padre es Abraham”.

Y Jesús les dijo: “Si ustedes

fueran hijos de Abraham

obrarían como él.

Pero ahora quieren matarme

a mí, al hombre que

les dice la verdad que ha oído

de Dios. Abraham no hizo

eso.

Pero ustedes obran como

su padre”.

Ellos le dijeron: “Nosotros

no hemos nacido de la

prostitución; tenemos un solo

Padre, que es Dios”.

Jesús prosiguió: “Si Dios

fuera su Padre, ustedes me

amarían, porque yo he salido

de Dios y vengo de él. No

he venido por mí mismo, sino

que él me envió”.

Comentario

“El esclavo no se quedará

en la casa para siempre;

el hijo, en cambio, permanece

para siempre”.

Esa casa, es la Iglesia,

y el esclavo, es el pecador.

Los pecAZadores entran numerosos

en la Iglesia.

El Señor no dice: el esclavo

“no está” sino más

bien “no permanece en la

casa para siempre”... Cuando

el rey de toda justicia esté

sentado en el trono, como

lo dice la Escritura (Mt

25:31), ¿quién podrá glorificarse

de tener un corazón

puro? ¿Quién podrá glorificarse

de no estar manchado

por el pecado? ¿Adónde

pues está la esperanza, para

nosotros quienes no estamos

sin pecado?

Escucha tu esperanza:

“Pero el Hijo permanece para

siempre; si entonces el

Hijo les da la libertad, serán

realmente libres’... éramos

esclavos de nuestro egoísmo;

una vez liberados seremos

servidores del amor.

Es lo que dice el apóstol

Pablo: “ustedes hermanos

míos, han sido llamados

a la libertad, pero que esa

libertad no sea un pretexto

para satisfacer su egoísmo;

al contrario, pónganse, por

amor, al servicio los unos

por los otros” (Ga 5:13).

Un cristiano no puede

decir: “¡soy libre!, fui llamado

a la libertad; era un esclavo,

pero fui redimido, entonces

me encuentro sin

obstáculos y puedo hacer

lo que quiero. Que nadie se

oponga a mi libertad, ¡soy

libre!”

No, si ocupas tu voluntad

para cometer el pecado,

te conviertes en esclavo del

pecado.

No abuses entonces de

tu libertad; al contrario, sírvete

de ella para evitar el pecado.

Serás libre si te conviertes

en servidor, exento

del pecado si te conviertes

en servidor de la rectitud.

