FÚNEBRES | 21 de Marzo de 2018

Hoy 01:58 -

- Zulema Yolanda Peralta (Loreto)

- Inés Manuela Moreno

- Mamerto Orlando Rojas (Dpto. Banda)

- Raúl José Serafini

- Tito Antonio Herrera

Sepelios Participaciones

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Anahí Maldonado Yribas participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Augusto. Eleva oraciones y ruega por su resignación.

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. César Monicci Kurán, su esposa María del Carmen Parente y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Emiliano Monicci Parente participa con dolor su fallecimiento y acompaña fraternalmente a sus amigos Luchi, Augusto, Machi y Josefina.

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil Nasif Saber participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su familia.

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Dr. Nestor Giraudo, su esposa Cristina Ávila y familia, acompañan con cariño a su amiga Luchy e hijos en estos tristes momentos y elevan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Blanca Rossetti de Venti y el Ing. Julio Cesar Venti participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Ing. Carlos Abuslaiman, su esposa Eva Suárez e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Luchi e hijos en estos tristes momentos. Elevan oraciones para la paz de su alma.

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Mirta Abutti de Paz e hijos Julio, Mónica y Silvina con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.¡Qué el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin!

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar participa su fallecimiento y acompaña en su dolor a Luchi y familia.

ABOSLAIMAN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Toni querido, amigo, descansa en paz. Zully Herrera, sus hijos Diego, Analía, Lucas, David y sus respectivas familias y María Lía Braia acompañan a Luchi e hijos en tan doloroso momento. ¡Bendiciones! Elevamos oraciones en su memoria. Así sea.

BREVETTA DE PAOLETTI, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 16/3/18|. El Centro de Ex-docentes Elda Gómez de De Marco de la Esc. Nº 42/764 Diego de Rojas participa el fallecimiento de la hermana de su ex-colega Marta Brevetta de Pereyra. Que la luz del Señor ilumine su descanso y toda su familia encuentre consuelo ante tan dolorosa pérdida.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa Astún, Cr. Enrique Fernando Marañon, su esposa Verónica Vega participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Tuty y a sus hijos en este difícil momento.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Descansa en paz. Sus amigos Alberto Sialle, Lucía Isabel Coronel e hijos: Martín y Marcia Rodini; Alfredo y María Cristina Avendaño; José y Cintya Aissa participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida Tuty y familia en este doloroso momento.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Mercedes Martinetti y familia participan su fallecimiento y acompañan a Tuty y a sus hijos.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Miguel Riccardo, su esposa Graciela Sauad, su hijo Marcelo y familia lamentan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Tuty rogando por el descanso eterno y resignación para su familia.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Anguy Ramendo participa el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Tuty y acompaña a su familia con cariño y respeto.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Luisa Gómez de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín, Pablo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Alicia y hacen llegar sus condolencias a Tuty, Daniela, Luisito y Martín. Que Dios bendiga su familia.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Humberto Fadel Astún, su esposa Olga, sus hijos Omar y Andrea, acompañan a la querida y apreciada Tuti y familiares ante tan penoso trance, recordando a su estimada madre Alicia y elevando oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Dr. Arturo Oscar Contreras, María del Luján Tauil y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Rubén Romano, Elina Abdala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Partió de este mundo una mujer ejemplar. Digno ejemplo a seguir !!! Alicia te recordaré siempre por tu don de gente. Tu carácter firme, aunque nunca un grito, ni un exabrupto. Amante de tu familia y de los que a tu vida llegamos por esas circunstancias que solo el destino las puede explicar. Hoy, siento la necesidad de rendirte un homenaje por tantos momentos lindos que compartí con vos y tu familia toda, especialmente con tu hija, Tuty, amiga-hemana con la que crecí desde la adolescencia. Me despido con el corazón acongojado, con la tristeza de la pérdida de un ser querido, pero, con la sabia certeza que ya estás en manos del Señor, gozando de paz y felicidad. María Susana Laitán y sus hijos Clarisa Inés, Victoria Inés y Eduardo Constantino Betbeder Laitán.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Emilse Roldán de Luna participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Tuty. Ruega oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias acompañan a su hija Tuty en tan doloroso momento.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Charito Casanova de Cavallotti, acongojada ante la partida de Alicia, hace llegar a Tuty sus más sentidas condolencias. Ya descansa en paz.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Dr. Juan Osvaldo Deltrozzo y familia; Arq. Marta Deltrozzo participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Queridos: Tuti, Luisito, Daniela y Daniel; que dolor al saber que se fue la mamá y abuelita de ustedes, lamento tanto la pérdida. Deseo que el Sr. les de pronta resignación. Que descanse en paz. Mis oraciones por ella. Amanda Herrera de Rojas e hijos les desean paz a ustedes.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Mirta Astún, Francisco F. Crespo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Querida Tuty y familia lamento en el alma la partida de tan bella y buena mujer, como lo fue tu madre. Durante más de 50 años fuimos amigas porque mientras pude tejer sólo Japaze me proveía lo necesario. Ahí charlábamos y nos reíamos durante un rato y me encantaba ver lo bonita que era Alicia. Así también fue su alma por eso ahora está en el Reino de los Cielos, esperando el día del Juicio. Recibí todo mi cariño y la seguridad de mis oraciones para ella y para ustedes. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Raúl Díaz, su Sra. Josefina, hijos Analía, Iván, Jorgelina, Gustavo, Raúl y Guada acompañan a la flia., en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Héctor Toscano, su esposa Graciela, sus hijos Patricia y Luis, Gianina y Pablo, Alejandro y Maria de los Ángeles y sus nietos Lautaro, Luisina y Gerónimo participan con profundo dolor el fallecimiento de Alicia. Acompañan a su hija Tuty y flia en esta irreparable pérdida. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Kita Soriano participa el fallecimiento de la mamá de la querida Tuty, la acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Haydée J. de Dalale, sus hijos Mónica Dalale de Pérez, Héctor del V. Pérez y flia, Osvaldo Dalale y flia, participan su fallecimiento y acompañan a Tuty y flia en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Graciela Rizo Patrón de López Casanegra, sus hijas María, Sara y Valentina acompañan con pesar a su familia y ruegan al Señor por su descanso eterno, muy merecido.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Querida Tuti, un fuerte abrazo en tan triste momento, no hay palabras para la pérdida de una madre; reconfórtate ya que la tuviste en tus brazos hasta el momento de su partida .Te acompaño en el dolor junto a mis hijos Diego, Analía, Lucas, David y María Lía Braia. Elevo oraciones por tanto cariño que nos tuvimos. Amén.

HERRERA, TITO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Su esposa Amalia Jiménez, sus hijos Silvina, José Antonio, Roberto y Maria Herrera, h.pol, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Rodeo de Soria. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MOLINARI, ELSA MARCELA (Noni) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Mario Benavente, Susana Jugo Beltrán, junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás; María Mercedes y Gustavo Zavalía; Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana Benavente participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pepi y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, INÉS MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Sus hijos y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, INÉS MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Sus nietos Yesica, Juan Jose y Yamila Marek, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO, INÉS MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. La familia Monje Marek y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, INÉS MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Ponce Marek, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

MORENO, INÉS MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Marek Cisterna, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque El Descanso.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Mario Efraín Ávila, ausente de la provincia el día del fallecimiento del estimado amigo y distinguido folklorista, Ing. Rubén Palavecino; hágole llegar a su esposa y toda su familia, mis más sentido pésame por la irreparable y dolorosa pérdida sufrida, que golpeó fuertemente, también a quienes conocimos su ideario político enrolado en un partido de la democracia. Rogamos oraciones su memoria.

PLATAS, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/3/18|. Rossana y Charito Cavallotti abrazan a Pelada y familia ante la pérdida de su hermano. Que descanse en paz.

PLATAS, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/3/18|. Querida Peladita conozco el intenso dolor de perder a un hermano por eso junto a Aldito y las chicas, les mando un fuerte abrazo donde va toda mi pena, él ya descansa en paz, rogaré por todos ustedes y por él también. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola.

PLATAS, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/3/18|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Avila y familia, acompañan con cariño a Pelada e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

SERAFINI, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Sus hermanos Tere y Beti, sobrinos, sobrinos nietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz (Yerba Buena-Tucuman). Cobertura Norcen SRL. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

TENREYRO, MIRTA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el Tucumán el 18/3/18|. José Ramón Blanco, Maria Beatriz Castro, sus hijos Virginia, Beatriz, Agustin, hijos politicos y sus nietas Valentina, Catalina y Maria Clara, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento.

TENREYRO, MIRTA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el Tucumán el 18/3/18|. Su tía Gladys Tenreyro y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Mirta. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE FERNANDEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Ada Estela Paradelo de Martinez participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida consuegra Blanquita. Ruega oraciones en su memoria.

VILLALBA DE FERNÁNDEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián, su hija Guadalupe participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Blanquita y acompañan a Graciela, Glu, Salvi y Caro en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE FERNÁNDEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Susana del Rosario Manno, María Gabriela Oliva de Tahhan, Zuny Almeida de Lorente, Ana Lia Terzano, Monica Patricia Abate, Eli Berbola, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Graciela y toda su familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA DE FERNÁNDEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Mayci Zabala y Chochy Martínez, participan con pesar el fallecimiento de Blanquita y acompañan a sus hijos Graciela y Glu y a sus nietos Carolina y Salvador Martinez Fernández. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA DE FERNÁNDEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. María V. Calalanis Vda. de Martin, sus hijos, nueras, yernos y nietos ruegan a Señor para que tenga un lugar a su lado.

BRESCIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Dale Señor el descanso eterno. Sus sobrinas Mary, Noni, Anabel y familias, acompañan a sus primos por el fallecimiento de su madre y elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Sus sobrinos Guyi, Olga, Gladys, Coty y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y abrazan a sus primos en esta dolorosa pérdida.

CRUZADO, YOLANDA MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. "Que su alma descanse en paz en los brazos del Señor". Ana Maria Medina y sus hijos Noelia y Mariana. Ruegan oraciones en su memoria.

CRUZADO, YOLANDA MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. "Que Dios la reciba en el Cielo y la colme de bendiciones y a su familia les de paz y resignación". Ana Maria, Beto y sus hijos Gabi, Fernando y Valeria con sus respectivas flias, la despiden con cariño y ruegan oraciones en su memoria.

CRUZADO, YOLANDA MANUELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Minés y Jacqui Bertero participan el fallecimiento de su querida amiga de toda la vida Yola, acompañando a sus queridos hijos Quique, Susy y Mirian. Elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO, JOSÉ IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Ing. Pedro Ugozzoli y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso y acompañan con oración a sus familiares y en especial a su apreciado padre.

ARAUJO, JOSÉ IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Emilio Assefh (h), su esposa Dra. María Carmona y su hija Emilia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO, JOSÉ IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Que el Señor lo tenga a su lado y le muestre su rostro. Tita Salomón de Assefh, sus hijos Myriam, Emilio e Iris participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, JUAN CARLOS (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Sus familiares participan con dolor su fallecimiento. Caruso Cia de Seguros. EMPRESA MANZINO. Quimilí.

GONZÁLEZ, SAÚL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. "Señor ya está ante ti dale el descanso eterno". Sus vecinos y amigos de Garza, Orlando y Lidia Suárez, sus hijos Rubén y Gissel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijas, a su mamá Lilia, sus hermanos y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, SAÚL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Lucy Julián, Chalo Salvatierra, hijos y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, SAÚL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. La comunidad educativa y Sociedad Cooperadora del Jardín N° 117 "Margarita Alegre" participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente de la casa Lili Silvia González y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, INÉS MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Sus hijos Liliana, Susana, Sandra, Sonia, Rodolfo y Silvina h.pol., nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio El Descanso, Cob Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

PERALTA, ZULEMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Su esposoTeófilo Ferreira, sus hijos Ever Cristian y Raquel, h.pol. Virginia Gloria y Gustavo, sus nietos Mateo, Daiana, Belén, Tomás y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Piruitas dpto. Loreto. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

ROJAS, MAMERTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Su esposa Adelma Maldonado, hijos, Juana Raúl, Luis, Josefina, Walter, Miguel, Ariel, Valeria, Rosana, Sergio, H. pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio local a las 17 hs. Casa de duelo Abra Grande. Dpto. Banda. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANCINI, ROSA DEL VALLE ((Norma) (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Madre y abuela, te recordaremos siempre por toda tu entrega de amor. Hoy partes pero tus alas de gran luchadora nos fortalecerán eternamente. Estarás siempre en nuestro corazones. Su hija Laura y sus nietos Leonel e Ignacio Sancini; Hugo, Maylen y Benjamín Flores participan su fallecimiento que sus restos serán inhumados hoya a las 10 horas en el cementerio Cristo Redentor-Fernández.

SANCINI, ROSA DEL VALLE ((Norma) (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Personal directivo, docentes, de maestranza, asociación cooperadora y alumnos de la escuela N° 814 Paula A. de Sarmiento participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente del establecimiento, Laura Sancini y elevan oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

GONZÁLEZ DE ROLDÁN, LUISA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/05|. Madre: El tiempo pasa, pero el amor por ti es el mismo, jamas olvidaremos tus consejos, tus risas, tu cariño y tantas cosas nos enseñaste y nos brindaste ¡gracias! Descansa en paz, que goces de la gloria eterna junto al Señor. Tus hijos Silvia y Josefina, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia La Merced con motivo de recordarse el décimo tercer aniversario de su fallecimiento.

RIVAS, CARLOTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/16|. Sus hijas Mónica y Miryan, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia La Merced a las 20 hs, al cumplirse un año y tres meses de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

SAVIN, CEFERINO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/10|. Solo nos queda el consuelo de pensar de que alguien que ahora está en el cielo, vela por nosotros. Es doloroso recordar que no estás en este mundo. No podemos aceptar que te hayas ido tan joven, con esa sonrisa que irradiabas. Tu mami, papi, tus hermanos Gringa, Jorge, Keko, Carola, Rusy, Gringo, Roque, tus hijitos Vita y Canu, todos tus sobrinos y cuñados recuerdan tu 8º aniversario de tu fallecimiento e invitan a participar de la misa a las 20 hs, en la parroquia Ntra. Sra. de Fátima. (Weisburd. Dpto. Moreno).

Recordatorios

IBÁÑEZ, CLEMIRO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/05|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos lo recuerdan con amor al cumplirse 13 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

SAVIN, CEFERINO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/10|. Es muy difícil no sentirme triste por tu partida, pero cada recuerdo que tengo tuyo me hace feliz. Esos recuerdos siempre estarán en mi corazón, como lo mejor que tengo de ti. Si pudiera volar no habría duda que volaría hasta donde tú estás para decirte cuanto te quiero hermano. Su hermana Carola y sobrinos Edy y Beby.