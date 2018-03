Fotos Apresan al sujeto que amenazó con matar a su ex y taparla “con hojas de diario”

21/03/2018 -

Un hombre, que el pasado viernes ingresó a la casa de su ex pareja y la atacó a golpes, quedó tras las rejas luego de que la Justicia de Frías rechazara el pedido de eximición de prisión que había presentado su abogado, tras la denuncia de la víctima. El salvaje hecho se produjo cuando una joven -de 27 años- se encontraba en su inmueble del pasaje Pieroni 542 del barrio Jardín sola. Aparentemente, el denunciado -de apellido Bravo, de 22 años, oriundo de Villa La Punta- la estaba vigilando. Según contaron las fuentes, el acusado permaneció atento cerca de la casa, hasta que su ex quedó sola y fue allí cuando aprovechó para entrar al domicilio y tomarla por sorpresa. La joven comenzó a gritarle, preguntando cómo había entrado. Lejos de contestar, el acusado la insultó y más tarde le propinó golpes en la cabeza, provocando que quedara tendida en el suelo. No conforme con ello, en el piso, continuó atacándola a patadas. Por fortuna, una de las hermanas de la víctima escuchó los gritos y salió en su defensa. Al ver que Bravo pretendía matar a su hermana, la joven mujer se arrojó encima para que terminara con los ataques. Allí fue cuando el acusado le manifestó: "La van a encontrar tapada con diario a esta uno de estos días" y se fue. La víctima -en compañía de su hermana- se presentó en la Comisaría de la Mujer, donde radicó la denuncia. Fueron examinadas en el Hospital Zonal, donde quedaron expuestas las graves heridas en su rostro, que fueron examinadas por la médica de guardia. La fiscal de turno había ordenado la aprehensión del acusado, pero la medida no se pudo cumplir ya que éste presentó un recurso de amparo que fue resuelto ayer, a través de una audiencia, donde la jueza de Control y Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía, por lo que Bravo quedó tras las rejas.