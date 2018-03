Christian Carbia llega al Top Race Junior

21/03/2018 -

Después de llevar adelante y protagonizar su propio reality show por TyC Sports, Christian Carbia hará su debut en el TopRace Junior. Retrató su vida y su lucha diaria por el sueño de convertirse en un piloto profesional, viviendo todas las sensaciones propias de un corredor en el automovilismo argentino. Ahora, tras haber probado en La Plata con el auto de la categoría, ultima detalles para su estreno.

‘El auto es espectacular, absolutamente. Sabía de antemano que me iba a sorprender, pero no imaginaba que tanto. Sabía que iba a ser difícil adaptarme al primer contacto. Con el ensayo quedé muy satisfecho, me gustó mucho conocerlo. Gastón Crusitta me ayudó muchísimo a acortar los caminos. Me indicó con mucha precisión dónde mejorar, qué iba haciendo bien y qué no’, comenzó Carbia.

Sobre sus impresiones en el aspecto mecánico del auto, manifestó: ‘La velocidad de curva es impresionante en comparación con lo que yo conocía. Es un auto fiel para frenar y doblar, se nota muchísimo que es un vehículo netamente de carreras’.

‘Decidí no ponerme expectativas de entrada, el nivel del auto es muy exigente, de todos modos quedé satisfecho y espero estar a la altura de las circunstancias’, afirmó sobre su primera carrera que se avecina este fin de semana.

‘Hace dos años miraba carreras desde abajo del auto y creí que nunca iba a poder correrà y hoy estoy por debutar a nivel nacional, es algo que no puedo creer, eso para mí es todo. Algo que es magia para mí es será salir a correr en circuitos a los que toda mi vida fui a trabajar como periodista o vi por televisión’, expresó emocionado.

Piloto Amateur nació como un reality show donde el propio Carbia, integrante de Carburando, e hijo de una familia netamente de automovilismo, ligada a los medios, retrataba su vida y sueños de piloto. En él, a través de TyC Sports, mostraba su día a día abajo del auto y los desafíos que debe enfrentar un entusiasta como él abajo del auto.

‘Estoy muy agradecido a TopRace Junior, a la familia Trungelliti, a Adrián Rodríguez, Carburando y Santiago Bussolini de SDE Competición, por hacer posible cumplir este gran sueño’, sentenció el piloto que ahora cumplirá el sueño de ser profesional.