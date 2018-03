"Ganarle a Talleres no define el torneo"

Fotos MOMENTO. Emmanuel Mas fue titular el domingo frente a Atlético Tucumán y sueña con afirmarse en el puesto.

21/03/2018 -

Boca pudo tomar un poco de aire con su empate agónico en Tucumán luego de lo que fue la derrota contra River, pero no son pocos los que creen que tendrá que remarla para quedarse con la Superliga, más allá de la buena ventaja que sacó con sus perseguidores.

El próximo partido será clave, justamente contra Talleres, su inmediato perseguidor, pero Emmanuel Mas no cree que ahí se jueguen el título: "Ganarle a Talleres sería un gran paso, pero para nada se define el campeonato. Si perdemos, no perdemos la Superliga", expresó el lateral ex San Martín de San Juan y San Lorenzo de Almagro.

Por otra parte, Mas aseguró que la Supercopa ya quedó atrás:

"Estamos dolidos por no poder ganarla. Fue duro para nosotros y para el hincha, pero no podíamos quedarnos con la derrota con River, teníamos que dar vuelta la pagina", dijo en charla con La Oral Deportiva.

Por último, el lateral afirmó que se toma con calma la lucha por la titularidad: "Tenía muchas ganas de jugar y de demostrar por qué llegué. Siempre fui consciente que venía a Boca a pelear un puesto, que Fabra era el titular".

Durísimo con Pérez

Si hubo una acción que generó polémica en Atlético Tucumán- Boca fue la falta de Álvarez sobre "Bebelo" Reynoso que era penal para la visita, cuando el resultado todavía era 0-1 para el equipo de Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, Javier Castrilli se quedó con otra acción puntual del partido, por la que castigó con dureza tanto a Darío Herrera, árbitro del partido, como a Pablo Pérez, el infractor.

"Silenciar la patada de Pérez a Aliendro es alimentar la violencia naturalizándola!!!". En respuesta a un tuit, el "Sheriff" recargó su impotencia: "Al observar detenidamente esta acción se puede arribar a dos conclusiones: no se entiende que un árbitro pueda permitir esto y la llamativa ‘mala leche’ que tiene este muchacho y se silencia... Se desentiende del balón y aplica semejante planchazo a un adversario caído".